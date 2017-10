Misija: Je mogoče, Tom Cruise je nazaj

Sedem tednov po tem, ko si je na snemanju šestega filma Misija: Nemogoče zlomil gleženj, je Tom Cruise že nazaj na snemanju. A videti je, da še ni tako poskočen kot pred poškodbo.

Zvezdnik se je sredi avgusta poškodoval med snemanjem akcijskega prizora, v katerem bi moral doskočiti na streho stavbe, a je narobe ocenil razdaljo in se zaletel v zgradbo. Cruise, za katerim je že ogromno kaskaderskih podvigov, do letos še nikoli ni imel resnejše nesreče, zaradi poškodbe glavnega igralca pa se je preložilo tudi celotno snemanje.

"Produkcija se bo nadaljevala po prekinitvi, ko bo Tom popolnoma okreval. Datum filmske premiere ostaja nespremenjen, 27. julij 2018. Tom se vsem zahvaljuje za skrb in podporo in komaj čaka, da si boste film lahko ogledali prihodnje poletje," so pri Paramountu zatrjevali takoj po nesreči. A pozneje se je izkazalo, da je poškodba resnejša, kot je bilo videti na prvi pogled.

"Tom ima resno poškodbo in bo za okrevanje potreboval več mesecev," je nekaj dni po usodnem skoku dejal vir blizu igralca.

Prvič po poškodbi se je Tom s težavo spravil na helikopter, ki ga bo pilotiral v Misiji: nemogoče 6, in za volan ogromnega tovornjaka. A ob pomoči ekipe je uspešno prestal prvi snemalni dan.

55-letni igralec pa se kljub telesni oslabelosti počuti dobro, tako vsaj kaže njegovo razpoloženje in nasmeh na obrazu med sproščenim zbijanjem šal s snemalno ekipo in soigralci. Poleg Cruisa v Misiji: Nemogoče 6 igrajo tudi Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Angela Bassett in Alec Baldwin.

Za Toma je bil avgusta usoden akcijski skok, po katerem se je zvlekel na streho stavbe in celo sam odšepal po pomoč.