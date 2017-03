Ellie Goulding (Foto: Reuters)

Ellie Goulding je britanska pevka, ki je svojo kariero začela, ko je spoznala producenta Starsmitha, po podpisu pogodbe z glasbeno založbo julija 2009 pa je Ellie izdala svoj prvi mali album An Introduction to Ellie Goulding in tako čez noč zaslovela.



30-letnica pa je v nedavnem intervjuju priznala, da ji na začetku glasbene kariere ni bilo lahko, spopadala se je namreč s hudimi napadi tesnobe in panike: "Pred nastopi sem se spopadala z napadi panike, najhuje je bilo, ker nisem vedela, kaj bo sprožilo napad. Tudi ko sem mogla iti v javnost, je bilo naporno, obraz sem si skrila v veliko blazino. Moje novo življenje ni bilo tako bleščeče, kot si mislite. Borila sem se s svojo psiho in čustvi."



Ko jo je novinar vprašal, kaj je bil vzrok za napade tesnobe, je pevka dejala, da se to najbrž skriva v tem, ker ni zaupala vase: "Bila sem prepričana, da nisem dovolj dobra pevka. Ko je kariera napredovala, pa sem se bala, da bi razočarala ljudi okoli sebe, mislila sem, da nisem dovolj dobra," za konec pa dodala, da je srečna, ker je našla rešitev, kako se spopasti z napadi tesnobe.



"Ker je postalo stanje zelo resno, sem si rekla, da moram nekaj narediti ... Začela sem si govoriti, da sem na pravi poti, poiskala sem pomoč, ker so mi drugi zaupali, sem si začela zaupati tudi sama. Poleg tega pa sem našla moč tudi v športu - boks in kickboks. Zelo mi je bilo všeč, ko sem začutila adrenalin. Ni vse samo v tem, da nekaj delaš, najti moraš vadbo, ki ti je res všeč in se zaljubiti vanjo."