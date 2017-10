'Mislila sem, da sem samo utrujena, a v ozadju je bilo veliko več'

Beyonce Knowles, Kelly Rowland in Michelle Williams na vrhuncu slave kot Destiny's Child (Foto: AP)

Javna podoba zvezdnikov je bila vedno povezana z nasmejanim obrazom in trdno držo, ko pa je zvezdnik pokazal, da je še vedno človek z vsemi tegobami je bil videti šibek in nesposoben. Spomnite se mlade pop princeske Britney Spears, na začetku kariere nasmejana, odločna, nato pa je prišla kriza in princeska je padla na dno – a na koncu se je pobrala in zdaj ponosno spet drži glavo pokonci.

Če so včasih zvezdniki govorili le o lepih stvareh, o blišču, o svojih pozitivnih dejanjih, pa se zdaj zavedajo, da s tem ustvarjajo le nerealno iluzijo, čedalje več zvezdnikov svojim oboževalcem pokaže tudi tisto skrito, bolj temno plat – tako zvezdništva kot osebnega življenja. Med njimi je tako tudi glasbenica Michelle Williams, ena od nekdanjih članic skupine Destiny's Child.

V nedavnem intervjuju je namreč novinarki priznala, da se na vrhuncu slave borila s hudo depresijo. "Tega sem se začela zavedati, ko sem že bila v 30. Mislila sem, da je to nekaj normalnega, da to pomeni odraščanje, začelo se je, ko sem bila stara nekje 13 let, nisem vedela, kaj je to ..."

"Kako naj imam depresijo, če pa sem del najbolj slavne ženske zasedbe," se je spraševala in ko ji je menedžer – Mathew Knowles, Beyoncin oče rekel, da je ravnokar podpisala večmilijonsko pogodbo, si ni predstavljala, da je kar narobe: "Mislila sem, da sem samo utrujena od vsega, a v ozadju je bilo veliko več"

A depresija se je stopnjevala: "Prišla sem do točke, ko sem videla le črno, vse je bilo zelo težko, morala sem misliti na druge, na ljudi, za katere skrbim. Takšnih misli ne smem imeti. Kaj naj naredim? In takrat sem si želela izhoda," je še priznala novinarki, ko jo je bolezen pripeljala do tega, da je razmišljala o samomoru.

A kot pravi zdaj, se počuti bolje, tudi zaradi tega, ker o tem govori: "Depresija ne pomeni, da smo leni. Ko si zadajamo bolečine, ne želimo pozornosti, tako je videti samo navzven."