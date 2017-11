Miss Iraka: Bil je samo klic k miru in iskanju rešitve

V Las Vegasu bodo okronali novo miss Universe in dekleta se že pripravljajo na finalno dogajanje, ki bo potekalo čez teden dni. Kljub natrpanemu urniku in veliki konkurenci iz celega sveta pa se med tekmovalkami stke tudi prijateljstvo, ki nima meja ali ovir. To sta želeli pokazati tudi miss Iraka Sarah Eedan in miss Izraela Adar Gandelsman, ki sta se fotografirali skupaj.

Njuna skupna fotografija pa je postala vir tako odobravanja kot vir ogorčenja. Sarah, ki je prvo iraško dekle po 45 letih, ki na takšnem tekmovanju zastopa Irak, je namreč fotografijo objavila na svojem Instagram profilu in vsuli so se komentarji, tako dobri kot slabi. "Lepotna kraljica Iraka veselo pozira zraven lepotne kraljice, ki je znana po okupaciji in brutalnosti," je bil le en od ogorčenih komentarjev.

A fotografija je požela tudi pozitivne komentarje: "Fotografija, na kateri sta arabsko dekle in muslimanka, ne odraža političnih nazorov." Mnogi pa so pisali, da jih veseli, da ljudje ne vidijo le drugačnosti, meja in sovraštva. "Krasno sporočilo o upanju za to področje ..."

Ker je fotografija požela toliko različnih komentarjev, se je oglasila tudi sama misica in pojasnila, zakaj je objavila dotično fotografijo: "Vprašala me je za skupno fotografijo. Odgovorila sem ji, da z veseljem z njo širim to lepo sporočilo o upanju glede miru na svetu. Rada bi se opravičila vsem, ki menijo, da je fotografija žaljiva do Palestine, to ni bil moj namen. Bil je samo klic k miru in iskanju rešitve."

V Las Vegasu je tudi naša misica, Emina Ekić, ki je dejala, da je to neprecenljiv trenutek.