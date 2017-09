Mladi Beckham pogreša svojo ljubezen

Romantična zgodba med Brooklynom Beckhamom in Chloe Grace Moretz se je začela pisati lani. Dve leti starejša igralka se je z 18-letnim sinom Davida in Victorie Beckham videvala skoraj eno leto, potem pa sta se razšla. A iskre ljubezni med njima očitno niso popolnoma ugasnile. Čeprav je Brooklyn vmes tolažbo iskal pri 18-letni pevki Madison Beer, utehe, kot je videti, ni našel, saj je njegovo srce ves čas pripadalo Chloe Grace. Z 20-letno igralko so ga na ulicah New Yorka videli že avgusta, a sta zaljubljenca ostala skrivnostna, saj nista objavljala skupnih fotografij, ki bi razkrivale, da čas preživljata skupaj. In očitno skupnih trenutkov tudi septembra ni toliko kot nekoč, saj je mladi fotograf v zadnjih dneh večkrat zapisal, da svojo srčno izbranko pogreša.

"Te noči so mi najljubše. Pogrešam svoje dekle," se je glasil Brooklynov komentar ob objavi fotografije, na kateri gleda televizijo, zraven pa označil Chloe Grace Moretz. Čez nekaj dni pa znova delil fotografijo, ki jo je posvetil njej, zraven pa zapisal: "Razmišljam o njej."

Podobne misli mu je javno vrnila tudi igralka, ki je spomin obudila s fotografijo mladega Beckhama, zraven pa prilepila skromen komentar: "8.27.17 NY." Je to morda datum, ko sta obudila svojo zvezo, se že sprašujejo sledilci. Usule so se tudi čestitke za obnovitev ljubezenskega razmerja, a nekdanja zaljubljenca vnovične zveze še nista uradno potrdila. Prav avgusta naj bi dvojico večkrat videli skupaj, ko sta se družila v New Yorku.

Je pa Beckham, ki je od septembra študent newyorške fakultete za fotografijo, razkril, da ima zaradi slavnega priimka na šoli kar nekaj oboževalk. Brooklyn pravi, da se jih mora na trenutke kar otepati: "Večina sošolcev mi je všeč, a imam tudi nekaj oboževalk. Zato moram biti včasih previden in jim dati vedeti: 'Skupaj bomo štiri leta, zato se malo ohladite.'"