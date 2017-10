Mlajši sestri voščila s čustvenim zapisom

A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid) on Oct 8, 2017 at 3:50pm PDT

Gigi Hadid, Yolanda Hadid in Bella Hadid (Foto: AP)

''Vse najboljše za 21. rojstni dan moja čudovita sestra Bella!!! Ni besed, ki bi opisale, kako zelo te imam rada. Veš, da sem te poskušala ščititi od prvega dne, ko si prišla na svet in 21 let kasneje me tolažiš in navdihuješ bolj, kot si misliš. Vedno si po svetu hodila v svojem ritmu in zelo sem ponosna nate. Si ljubeča, prijazna, zagnana, vztrajna in zelo kul. Imaš moč, da sočustvuješ z vsemi in vedno najdeš ljubezen za vse. Veliko ljudi pri tem osrečiš. Veselim se nocojšnjega slavja. Na zdravje Bella. Rada te imam, moja mala sestrica,'' je na Instagramu, kjer ima 36 milijonov sledilcev, zapisala Gigi. 22-letnica je ob tem objavila nekaj fotografij iz njunega otroštva. Na prvi jo drži v naročju takoj po rojstvu, na drugi jo hrani po steklenički, na tretji pa v vlogi starejše sestrice bedi nanjo, medtem ko leži v posteljici.

Lepota v družini Hadid je več kot očitno dedna. Njuna mama Yolanda Hadid je na dekleti Belle in Gigi seveda zelo ponosna. 53-letnica je v šestletnem zakonu z Izraelcem Mohamedom Hadidom rodila tri otroke, Jeleno Nouro - Gigi, Isabello Khair - Bello in sina Anwarja.