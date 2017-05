'Moj namen ni promoviranje anoreksije'

26-letni igralki Sarah Hyland mnogi očitajo, da je anoreksična. (Foto: AP)

Zvezdnica serije Sodobna družina Sarah Hyland je odgovorila vsem spletnim kritikom, ki jo zadnje čase napadajo, da je anoreksična ter da promovira nezdravo vitkost.

Na Twitterju je pojasnila, kaj se v resnici dogaja z njo. "Želim spregovoriti o tem, s čimer se soočam na Twitterju in tudi v neštetih komentarjih na Instagramu. To je moja teža. In čeprav navadno ne komentiram takih zadev, ker samo dajejo pozornost tistim, ki želijo širiti negativnost, vseeno želim pojasniti nekaj stvari in širiti ljubezen," je zapisala.

Razkrila je, da preteklo leto zanjo ni bilo najboljše. "Mogoče bom kdaj spregovorila o tem, a za zdaj želim zasebnost. Rekla bom le, da je to leto prineslo mnogo sprememb, tudi fizične," je pojasnila.

26-letnica je nadaljevala: "Rekli so mi, da ne smem telovaditi. Kar je zame zelo stresno, sem namreč goreča zagovornica gibanja (in tudi hitre prehrane – ampak vse je v pravem razmerju, a ne?). Obožujem biti zunaj. Rada sem močna. (To besedo bom veliko uporabljala.) Moč je vse. To, da sem močna, me je pripeljalo do tu, kjer sem. Tako psihično kot fizično."

Že prej vitka zvezdnica je res vidno shujšala:

Hula Hana a la OG Lisa Houseman featuring Boo. pic.twitter.com/3UyMuS1e7o — Sarah Hyland (@Sarah_Hyland) May 25, 2017

"Nisem oboževalka 'koščenosti', kar mi mnogi očitate. 'Pojej burger, tvoja glava je večja od tvojega telesa in to je ogabno’, mi pravite, in prav imate. Morala bi pojesti burger! Ker je prekleto slasten! Ampak veste kaj, to tudi počnem. In spet, prav imate, nihče ne bi smel imeti glave večje od telesa, ampak glede na to, da sem imela zadnjih nekaj mesecev obvezen počitek in sem morala samo ležati, sem izgubila ogromno mišične mase. Zaradi teh okoliščin sem v stanju, ko nimam nadzora nad tem, kako je videti moje telo," je zapisala.

Želela je, da vsi njeni oboževalci vedo, da na noben način ne skuša ali želi promovirati nezdravih navad. "To pišem, ker so me obtožili, da promoviram anoreksijo. Želim, da mlada dekleta vedno, da to ni moj namen," je zapisala.

Dodala je še, da se zelo trudi, da vzdržuje svojo težo tako, da poje toliko beljakovin, kot je možno, da bi bila močna in zdrava. A zvezdnica se ne vdaja v usodo. "Ni treba, da koga skrbi. Že v preteklosti sem bila na tleh in verjetno še kdaj bom, ampak sem močna in bom premagala vse ovire," je sklenila.

Igralka ima sicer že od malega težave z ledvicami, leta 2012 pa je prestala presaditev ledvice, ki ji jo je daroval njen oče.

In njeno končno sporočilo oboževalcem? "Smejte se. Ljubite. Bodite srečni. Podpirajte svoje vrstnike. Trdo delajte. Bodite samozavestni. Ljubite. Posvojite kužke! Povejte svoji mami, da jo cenite. Ljubite. Ljubite. Ljubite."