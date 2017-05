'Moja brada je večja zvezda kot jaz!'

A post shared by PROBOMOND (@probomond.ru) on May 23, 2017 at 11:02am PDT

55-letnega igralca Jima Carreyja že nekaj mesecev "krasi" bujna brada, ki je vse daljša. Kot kaže, si je igralec še nima namena pristriči. Zdaj se je v oddaji Jimmy Kimmel Live razgovoril o njej. Pojasnil je, da je njegova brada del njegovega novega pogleda na svet.

Zadnje čase se namreč ne počuti kot Jim Carrey, zvezdnik, je pojasnil. "Ne razumite me narobe – Jim Carrey je čudovit lik in res sem srečen, da sem ga lahko igral. Ampak zdaj on ni več jaz," je dejal.

Očitno je, da je zvezdnik, ki je včasih nenehno igral v filmih in bil v središču pozornosti, stopil na drugačno pot. Zvezdnik se zdaj posveča delu za ekranom, postal je producent, piše pa tudi scenarij za novo serijo I'm Dying Up Here. "Včasih sem bil človek, ki izkuša svet, zdaj pa se mi zdi, da svet izkuša človeka," je dejal nekoliko filozofsko.

Zato pa je toliko bolj v ospredje stopila njegova brada. "Kamor pridem, ljudje govorijo o bradi. Ne morejo razmišljati o ničemer drugem, ker je tako zelo drugače. Tega na meni niso vajeni. Postala je večja od mene. Ima svoj Twitter," se je pošalil.

Čeprav ni pojasnil vzgiba za nov videz, je jasno, da se pod brado še vedno skriva tisti pravi Jim. "Ni vprašanje, zakaj si puščam brado. Pravo vprašanje je, zakaj si puščam brado in brijem jajca. To ni smiselno," se je pošalil.