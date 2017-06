Manekenka in igralka Cara Delevigne se je morala zaradi vloge v novem filmu režiserja Mitje Okorna posloviti od svojih las, a je to ne ustavi, da na rdečih preprogah ne bi blestela in prekosila ostalih. S svojo podobo je najbolj osupnila na prestižnem dogodku Met Gala, ko je svojo golo glavo pobarvala s srebrno barvo in jo okrasila s kristalčki ter tako ustvarila enega najbolj nepozabnih videzov na dogodku, katerega namen je prav to – drzne modne trditve, ki ostanejo v spominu.

Cara Delevigne je na modnem dogodku Met Gala brez sape pustila tudi največje modne strokovnjake in dokazala, da si lahko osupljiv tudi brez las. (Foto: AP)

Dokazala je, da za to, da se počutiš lepo, ne potrebuješ las, in s tem ni navdušila le modnega sveta, temveč tudi navdihujočo osemletno deklico Brooklyn, ki je zaradi izgube las po kemoterapiji poustvarila odmevni videz igralke. Deklica se namreč bori z redkim ledvičnim rakom, ki ponavadi prizadene otroke.

A post shared by Brooklyn Our Hero (@brooklynisourhero) on Jun 7, 2017 at 2:47pm PDT

Njen nadzemski glamur je povsem zadela – od svetleče glave do čudovitih obrvi, bleščečega make upa in kovinsko-bakrenih ustnic. "Če ne moreš imeti las, imej bleščice in diamante," je ob fotografijo na Instagramu zapisala dekličina prijateljica, ki za deklico upravlja profil.

Že naslednji dan je Cara na Instagramu zapisala, kako zelo je ganjena nad dekličino poustvaritvijo njenega videza. "Brooklyn, moja junakinja!," je zapisala ob kolaž dekličinih fotografij.

A post shared by Cara Delevingne (@caradelevingne) on Jun 8, 2017 at 10:20am PDT

Vse odkar si je igralka za vlogo v Okornovem filmu A life in a year odstrigla svoje lase, poudarja svoje mnenje o lepotnih standardih. "Izčrpavajoče je, da ti ves čas govorijo, kako naj bi bila videti lepota. Utrujena sem od tega, da družba za nas definira lepoto. Odvzemite obleke, odstranite ličila, odstrizite lase. Odstranite vse materialne dobrine. Kdo smo? Kako definiramo lepoto? Kaj vidimo kot lepo?," se je me drugim spraševala.