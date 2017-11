'Moja mama in Meghan bi bili najboljši prijateljici!'

Princ Harry je v prvem intervjuju, ki sta ga kot zaročenca z Meghan Markle imela za britanski BBC, povedal, da bi se njegova zaročenka in njegova mama, pokojna princesa Diana, odlično razumeli.

Poglejte, kako je videti čudoviti zaročni prstan, ki ga je oblikoval Harry.

Po naznanitvi zaroke in uradnem fotografiranju sta namreč Harry in Meghan imela intervju, v katerem sta pojasnila vse glede zaroke – tudi to, da zaročni prstan, ki ga je oblikoval Harry sam, vključuje pa drag kamen iz Botsvane, kamor je par nedavno odšel na počitnice, ter dva diamanta iz zbirke njegove pokojne matere, princese Diane.

"Zaradi Harryjeve pozornosti – in vključitve teh kamnov vem, da je tudi ona del tega in naju. Tudi meni je hudo, da nisem mogla spoznati njegove mame," je povedala Meghan.

"Ker sem spoznala njegove tete in ljudi, ki so bili pomembni njegovi mami, lahko na nek način spoznavam del nje preko njih in seveda preko Harryja. In to je neverjetno," je dodala.

Princ Harry pa je povedal, da bi se Diana in njegova zaročenka nedvomno odlično razumeli in bi si bili zelo blizu. "Mislim, da bi bila vzhičena in skakala od navdušenja, ker bi bila tako vesela zame. Z Meghan bi bili najboljši prijateljici," je dejal. "Včasih, na takšne dni, kot je danes, jo resnično pogrešam in pogrešam to, da ne morem z njo deliti veselih novic," je dejal.

"Ampak zaradi prstana in vsega, kar se dogaja, sem prepričan, da je z nama. Nekje drugje skače od veselja," je sklenil.

V prvem skupnem intervjuju sta zaročenca princ Harry in Meghan Markle razkrila podrobnosti glede zaroke. (Foto: AP)

Meghan igralsko kariero obesila na klin: 'Čas je za novo poglavje'

Čeprav je z vlogo v seriji Nepremagljivi dvojec (Suits) Meghan zaslovela po vsem svetu in bi nedvomno ponudbe za odmevne vloge kar deževale, se je zaradi zaroke s princem Harryjem odločila, da konča svojo igralsko kariero.

V intervjuju je pojasnila, da bo nehala igrati, in se povsem posvetila novi vlogi članice kraljevske družine, saj goji globoko strast do pozitivnih sprememb.

Čudovita Meghan se je spotaknila in padla v moje življenje!

"Tega ne gledam na način, kot da se nečemu odrekam, ampak to vidim kot spremembo. Gre za novo poglavje. Prav tako je treba vedeti, da sem pri seriji delala sedem let. Zelo zelo veliko srečo smo imeli, da smo jo lahko snemali tako dolgo, to je pri serijah redkost. Tako da sem odkljukala okvirček, zelo sem ponosna na svoje delo pri seriji, zdaj pa je čas, da začnem delo s Harryjem – kot ekipa," je pojasnila 36-letnica.

Meghan se je že tako ali tako veliko preden je spoh spoznala britanskega princa posvečala humanitarnemu delu, zdaj pa bo s tem samo nadaljevala in se mu lahko posvetila v polnejši meri.

"Tistim stvarem, ki so mi pomembne, bom lahko posvečala še več energije. Že zelo zgodaj spoznaš, da imaš dostop ali glas, ki so ga ljudje pripravljeni poslušati, in s tem pride velika odgovornost, ki jo bom jemala zelo resno," je povedala.

"Zdaj, ko sem v Veliki Britaniji, sem vznemirjena, da bom lahko spoznavala različne skupnosti tukaj, manjše organizacije, ki delajo na istih področjih, ki so mi vedno veliko pomenila," je povedala, Harry pa je dodal: "Dela je veliko."

Harry je prepričan, da bi Meghan in Diana bili najboljši prijateljici. (Foto: AP)

Princ je razkril, da je moral z Meghan imeti kar nekaj "zelo iskrenih pogovorov" glede njune prihodnosti in kaj vse prinaša s sabo, ter priznal, da je vedel, da ne bo lahko. "Ampak na koncu dneva me je izbrala in jaz njo. Zato se bova z vsem, s čimer se morava spopadati, spopadala kot ekipa. Ona je zmožna vsega," je povedla.

"Prekleto veliko dela nas čaka, ampak trenutno bova na prvo mesto vedno postavila najin odnos. Ampak imava oba veliko strast do sprememb – sprememb na bolje," je povedal.

So v načrtu tudi otroci?

"Ne trenutno," je dejal Harry, in dodal: "Zdaj morava stopati korak za korakom, upam pa, da bova ustvarila družino v bližnji prihodnosti."

Harry je stric štiriletnemu princu Georgeu in dveletni princeski Charlotte, Kate Middleton in princ William pa aprila pričakujeta tretjega otroka. Poleg novega člana kraljeve družine bo pomladi tudi velika kraljevska poroka, tako da po pomlad na dvoru resnično pestra.