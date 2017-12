Holland Taylor in Sarah Paulson (Foto: AP)

42-letna Sarah Paulson, zvezdnica serije Ameriška grozljivka, ki je nekaj let v razmerju z 32 let starejšo zvezdnico serije Dva moža in pol, Holland Taylor, je novinarju zaupala nekaj podrobnosti o svojem življenju in razmerju z igralsko kolegico.

"Moje življenjske odločitve so nekonvencionalne. Sem v razmerju s starejšo osebo in ljudem je to neverjetno zanimivo in čudno, meni pa je to zadnja stvar, ki mi hodi po glavi. Sem ženska določenih let, ki se je odločila, da ne bo imela otrok, na prvo mesto sem postavila kariero. Vozim svojo lastno ladjo in nikoli nisem potrebovala zunanje potrditve, ali je to dobro."

Novinarju je še dejala, da so jo mnogi svarili glede njenega razmerja. "Ko so ljudje izvedeli za moje razmerje s Holland, so nekateri dejali, da moram biti previdna, to lahko pomeni konec moje kariere." A igralka je vse to preslišala in raje poslušala svoje srce.

Pred časom je zvezdnica še razkrila, da sta se s Holland spoznali pred enajstimi leti na neki večerni zabavi, ko je bila še v zvezi z 18 let starejšo igralko Cherry Jones. Že takrat se ji je zdelo, da je Taylor najbolj čudovita ženska, kar jih je kdaj videla.