Morajo otroške zvezdnice za dokaz odraslosti res odvreči oblačila?

Ko zvezdnice, ki so zaslovele v otroških letih, prehajajo v odraslost, zelo pogosto to, da niso več deklice, dokazujejo na naslovnicah revij – v razgaljeni različici, seveda. To deluje kot nekakšno javno naznanilo: "Poglejte me, stara sem 18, zdaj sem tudi uradno lahko spolni objekt!".

Zdi se, da nekdanje otroške zvezdnice lahko svojo odraslost dokažejo le tako, da odvržejo oblačila in svoje odraslo telo postavijo na ogled. Seveda to ni nenavadno, saj je svet zabavne industrije visoko seksualiziran. Toda kaj to govori o naši kulturi – če je za žensko prehod v odraslost avtomatsko pogojen z razgaljenostjo in postavljanjem na ogled? Ne bi morali obstajati še kakšni drugi načini oznanjanja prehoda?

Očitno je, da fantje v moške lahko odrastejo, ne da bi se pri tem slekli. Za otroške zvezdnike obstajata dve možnosti: ali utonejo v pozabo ali pa preprosto odrastejo v spoštovane igralce z bogato kariero. Oblečeni.

Zadnji primer je 20-letna igralka Ronja Forcher, ki v seriji Gorski zdravnik upodablja Lili. V seriji je začela igrati kot prikupna deklica, zdaj pa je "želela obračunati s podobo pridne deklice in vsem pokazati, da je odrasla". S poziranjem za Playboy, seveda.

Pred njo je s sicer umetniško, a vseeno razgaljeno fotografijo s podobo deklice Hermione iz filmov o Harryu Potterju želela obračunati 26-letna igralka Emma Watson.

Oboževalci so ji očitali, da je zanikala vsa svoja prepričanja in vrednote, saj je namreč glasna zagovornica ženskih pravic in enakopravnosti, razgaljene fotografije pa naj ne bi bile v skladu s feminizmom. A sama pravi, da je smisel feminizma ravno to: da imajo ženske pravico početi s svojim telesom, kar želijo.

Kadar gre za to, da to zvezdnice želijo same, seveda bravo! Žensko telo je lepo in prav je, da ga slavimo.

A vendar se pogosto pojavi dvom, ali so vse razgaljene naslovnice, ki jih posnamejo zvezdnice na prehodu v odraslost, res posledica njihovih želj ali bolj napeljevanja ekipe okoli njih. Težava nastane, če gre za ritual prehoda, ki ga ohranjajo menedžerji, agenti in predstavniki za javnost, ki skrbijo za dobro naoljeno kolesje objektivizacije žensk v industriji.

Pred štirimi leti je "odraslost dokazala" takrat 23-letna zvezdnica serije Sedma nebesa Mackenzie Rosman in se razgalila za revijo Maxim.

Rosmanova pa ni bila prva zvezdnica te serije, ki se je razgalila za naslovnico. Pred njo je to leta 2000 že storila takrat 17-letna Jessica Biel, ki se je slekla za revijo Gear. Zanimivo je, da je ravno ta poteza bila navdih tudi Rosmanovi, čeprav je Bielova že večkrat povedala, da je bilo poziranje za to revijo največja napaka v življenju, ki jo bo vedno obžalovala. Dejala je, da jo je k temu spodbudila pretežno moška zabavna industrija: "Veste zakaj sem o tem sploh začela razmišljati? Okoli mene je bilo ogromno moških, delala sem z njimi. In veste, to ni bilo dobro zame. Res bi morala biti obdana z več ženskami. Ženskami, ki bi mi rekle: 'Veš kaj? To ni ravno najboljša ideja'."

Enemu najbolj drastičnih in odmevnih prehodov v odraslost smo bili priča pri Miley Cyrus. Čez noč je postala pravo nasprotje Hanne Montane, vloge s katero je zaslovela, a ni želela, da jo spremlja tudi v odraslosti. Pri 15-letih je pozirala za Vanity Fair in s fotografijo sprožila mnogo ogorčenja, a to ni bilo še nič v primerjavi s tem, kar je sledilo.

Miley pri 15 letih:

Miley z goloto ni oznanila samo prehoda v odraslost, temveč jo še danes pogosto uporablja kot izrazno sredstvo, saj se brez oblačil pojavlja na svojih nastopih, na svojem Instagramu in nasovnicah revij.

Tudi njeni predhodnici, Britney Spears in Christina Aguilera, sta ubrali podobno pot:

Britney prej ...

... in potem:

Christina prej ...

... in potem:

Scarlett Byrne, ki je v filmih o Harryju Potterju igrala Pansy Parkinson, se je slekla za Playboy.

Sicer pa ne le ob prehodu v odraslost, revije rade razgaljajo zvezdnice, predvsem revija Maxim.

Se kdo spomni revije, ki bi na naslovnicah razgaljala priznane igralce in glasbenike? Hmm, mi tudi ne.