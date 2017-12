Moški, ob katerem ostrmi celo lepotica Cindy Crawford

A post shared by Cindy Crawford (@cindycrawford) on Dec 3, 2017 at 9:20am PST

Manekenka Cindy Crawford, ki je v svojih najboljših letih pritegnila poglede številnih, marsikoga pa lepotica prevzame še danes, je s svojim pogledom razkrila, kje si ona spočije oko.

Še vedno osupljiva lepotica s svojim možem Randejem Gerberjem preživlja počitnice v Miamiju, kjer so ju paparaci ujeli na sprehodu, ravno ko je sonce najbolj pripekalo. Vročina je bila tako močna, da je Gerber, ki mu je ponagajal pot, dvignil majico, pri tem pa razkril svoje izklesano telo. In čeprav sta poročena že 19 let, je rjavolasa lepotica ob pogledu na moževo izklesano telo kar ostrmela.

A post shared by Latest Celeb News Showbiz (@gossipdididi) on Dec 7, 2017 at 4:26am PST

Crawfordova, ki šteje že 51 pomladi, je pred kratkim spregovorila tudi o spreminjanju svojega videza z leti in okrcala rumene medije, ki skrbno beležijo vsako njeno gubico. "Ni treba, da vsi na Instagramu izpostavljate, da nisem videti enako kot pred 20 leti. To vem tudi sama," je dejala in dodala: "Ne glede na to, kaj naredim, nikoli več ne bom videti, kot da jih imam 20 ali 30. Želim si le, da je moj videz primeren za 50." Manekenka se je očitno sprijaznila s svojimi leti, izdala pa je tudi svoj lepotni recept: "Telovadim, jem zdravo in veliko nege namenjam svoji koži."

In očitno ni edina v družini, ki redno telovadi, saj ima njen mož za svoja leta tudi še vedno solidno izoblikovano telo.