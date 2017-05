Mož pevke Tajči javil spodbudno novico

Družina hrvaške zvezdnice Tatjane Cameron - Tajči prestaja težke čase. Njen mož Matthew Cameron, ki ima s hrvaško zvezdnico tri sinove, je marca javil, da se bori z rakom na pljučih. Dejal je še, da se mu je težka bolezen razširila na jetra in kosti, njegov zdravnik celo meni, da so metastaze prizadele tudi možgane, zaradi česar prestaja hude bolečine v rokah in hrbtu. Čeprav so šli zdravniki takoj v akcijo, pa mu zdravilo ni prijelo.



Zdaj se je znova javil na svojem Facebook profilu in radostno javil, da mu je najnovejše zdravilo ustavilo širjenje raka: "Videti je, da je novo zdravilo popolnoma ustavilo širjenje raka. Na določenih predelih pa se je rak celo zmanjšal." Zapisal je tudi, da ga še vedno mučijo bolečine, zato je začel jemati morfij. Dodal pa je še, da je mogoče vzrok bolečin zlomljeno vretence ali ukleščen živec kot posledica punkcije pljuč, upa pa, da bodo čim prej odkrili vzrok bolečin.



Tajči je leta 1990 zastopala Jugoslavijo na Pesmi Evrovizije s pesmijo Hajde da ludujemo in na koncu zasedla 7. mesto. Dve leti kasneje je odšla v ZDA, kjer se je poročila s producentom Matthewom Cameronom. Z njim ima tri sinove, ki živijo v Nashvillu.