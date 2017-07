Mr. Beana znova razglasili za mrtvega

Mr. Bean mi umrl, vse je bila le grda potegavščina. (Foto: Reuters)

Novica o smrti igralca Rowana Atkinsona, ki je upodobil legendarnega Mr. Beana, se je zaradi družbenih omrežij razširila zelo hitro in med oboževalci sprožila val panike. O smrti igralca naj bi prvi poročal Fox News, Atkinson pa naj bi umrl v prometni nesreči.

Mediji so hitro začeli pisati, da je to le potegavščina, igralec je živ, domnevna smrt pa na bi bila delo računalniških hekerjev, ki so v preteklosti že večkrat povzročili pravi kaos, poleg tega so osebe, ki so kliknile na novičko, spoznale, da so staknile računalniški virus. Tako se je znova pokazalo, da previdnost nikoli ni odveč, ko strani z različnimi novicami vabijo, da odprete določeno spletno stran.

Spletni šaljivci so do zdaj že večkrat pokopali Morgana Freemana: "Okoli pete ure popoldne v četrtek je zaradi poškodovane arterije umrl igralec Morgan Freeman ... Pogrešali ga bomo, a nikoli pozabili ..." se je pred leti glasila neresnična novica na spletni strani Facebook. Novica o smrti hollywoodskega igralca Sylvestera Stallonea se je pred leti prav razširila zelo hitro in med oboževalci sprožila val panike. Nekaj podobnega se je pripetilo tudi slavnemu pevcu Usherju, podobno so si privoščili tudi nekdanjega nogometaša Davida Beckhama in igralca Brada Pitta.