Mrtvega ga je našel ljubimec, pevec na skrivaj daroval milijone

"To je božič, ki ga ne bom nikoli pozabil, ko najdeš svojega partnerja spokojno mrtvega v postelji ... Nikoli te ne bom nehal pogrešati XX" je tvitnil Fadi Fawaz, zadnji ljubimec pevca Georgea Michaela, s katerim je bil skupaj po razhodu s Kennyjem Gossom. "Ko sem prišel tja, ga ni bilo več, ležal je spokojno v postelji. Ne vemo še, kaj se je zgodilo," je izjavil za The Daily Telegraph.





Fawaz je izjavil, da so se zadeve zapletle šele nedavno in da sta načrtovala božično kosilo, ko je prišel k njemu in ga je našel mrtvega. Na dan pa je prišlo tudi, da je glasbenik na skrivaj daroval milijone evrov različnim dobrodelnim organizacijam. Med drugim za brezdomce, za otroke, za bolnike z rakom in aidsom.



"George se je veselil tega božiča, tako kot jaz. Zdaj je vse uničeno. Želim, da bi ga ljudje ohranili v spominu, kakršen je bil, bil je čudovita oseba," je še dodal Fawaz.





Nekdanji partner Goss je prav tako dejal, da je zaprepaden zaradi pevčeve smrti, saj je dejal, da je bil "ekstremno prijazen in dobrodušen človek". "Bil je velik del mojega življenja in zelo sem ga imel rad. Čudoviti spomini in glasba, ki jo je prinesel svetu bodo vedno pomemben del mojega življenja in vseh, ki so ga imeli radi in ga občudovali," je povedal Goss.





Tudi Andrew Ridgeley, polovica dua Wham! je tvitnil, da je "strtega srca zaradi izgube dragega prijatelja Yoga" (tako ga je klical, ker ga je po grško klicala njegova mama).



Pevec, katerega rojstno ime je bilo Georgios Kyriacos Panayiotou, je prodal več kot sto milijonov albumov tekom svoje bogate glasbene kariere.