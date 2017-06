Na dražbo gredo predmeti 'princese Leie'

Hollywoodska igralka Debbie Reynolds je umrla dan po smrti hčerke Carrie Fisher. (Foto: AP)

Mati in hčer Debbie Reynolds in Carrie Fisher sta živeli na istem posestvu na Beverly Hillsu, sloveli pa sta kot strastni zbirateljici predmetov iz hollywoodskih filmov, zato bo šlo na dražbo kar 1500 predmetov, ki sta jih imeli v obsežni zbirki.

Iz Vojne zvezd bodo dražili še kip princese Leie v naravni velikosti, ki izstopa iz telefonske govorilnice v britanskem slogu, bronasti kip robota R2-D2 ter stol, ki ga je na snemanju filma Jedijeva vrnitev uporabljala Carrie Fisher.

Na dražbi bodo med drugim na voljo tudi replika rubinastih čeveljcev iz Čarovnika iz Oza ter obleka iz filma Pojmo v dežju, v katerem je blestela Debbie Reynolds. Med stvarmi, ki so bile v lasti legendarne hollywoodske igralke, bodo tudi obleka iz šifona v barvi sivke iz filma You Were Meant for Me, dvodelni kostim iz filma Annie Get Your Gun ter ročno narejena egipčanska harfa, uporabljena v filmu Kleopatra.

Debbie Reynolds je v Las Vegasu leta 1995 odprla tudi muzej, v katerem je razstavljala svojo zbirko, a so ga kasneje zaradi finančnih težav zaprli. Nekaj predmetov je že ponudila na treh dražbah med letoma 2011 in 2014. Med njimi je bila tudi slovita bela obleka Marilyn Monroe, ki je bila prodana za 5,52 milijona ameriških dolarjev.

Carrie Fisher je za posledicami srčnega zastoja umrla 27. decembra v 60. letu starosti, njena mati Debbie Reynolds pa le dan kasneje, prav tako zaradi kapi. Stara je bila 84 let. Po besedah Todda Fisherja je Debbie Reynolds le nekaj minut, preden jo je zadela kap, izrazila željo, da bi bila s hčerko.

Fisher je povedal, da so se za dražbo predmetov odločili v skladu z željami njegove matere, ki je želela zbirko deliti s prijatelji in oboževalci. Del izkupička bo namenjen dobrodelni ustanovi Debbie Reynolds za pomoč duševnim bolnikom The Thalians ter Fundaciji Jed, ki je aktivna na področju preprečevanja samomorov med mladimi.