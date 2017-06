Zvezdniki se že zgrinjajo na Messijevo poroko

Zvezdniški časniki so 29-letno Antonello Roccuzzo, ki ima z Messijem dva otroka, Thiaga in Matea, družno imenovali kar za prvo damo nogometa. Njen bodoči mož Lionel Messi pa za večino velja za najboljšega nogometaša na planetu. A kljub temu njuni prijatelji iz otroštva vztrajajo, da gre za dva preprosta in skromna človeka, ki nikoli nista pozabila, od kod prihajata.

A post shared by Lionel Messi (@messi_messi10) on Feb 27, 2017 at 8:55am PST

Messi velja za redkobesednega moža, 30-letni zvezdnik Barcelone z izjemnimi predstavami raje govori na nogometnih igriščih, njegova nevesta pa je v javnosti še bolj zadržana. Tudi člani njene družine so se izognili pogovorom z novinarji, ki so povsem okupirali Rosario pred poroko tisočletja, kot so jo nekateri imenovali.

Eden od prijateljev para in Messijev nekdanji sosed Diego Vallejos je za francosko agencijo AFP dejal, da sta se zaročenca prvič srečala pri devetih letih in da se je "Messi na prvi pogled za vedno zaljubil v Roccuzzovo."

A post shared by Lionel Messi (@messi_messi10) on May 24, 2016 at 11:18am PDT

"Vedno se bomo spominjali Antonelle v naši soseski, vedno je bila Messijevo dekle," je dejal Franco Lentini, ki je odrasel v isti skromni soseski kot Messi. Slednji se je pri 13 preselil v Barcelono, vendar sta z Roccuzzovo ostala v stiku prek telefonskih pogovorov in pisem. Pozneje se mu je pridružila v Španiji.

Na poroki bo Antonella nosila obleko španske oblikovalke Rose Clare, ki je oblekla tudi zvezdnice, kot sta igralki Eva Longoria in Sofia Vergara ter špansko kraljico Letizio.

Na poroki bo med 260 povabljenimi gosti tudi popzvezda Shakira z možem, Messijevim soigralcem Gerardom Piquejem, pa prijatelja in soigralca Neymar in Luis Suarez. Zvezdniški nogometaši so bili prava atrakcija od trenutka, ko so pristali v Rosariu, med njimi tudi nekdanji zvezdniki Barcelone Carles Puyol, Xavi in Cesc Fabregas.

A post shared by Lionel Messi (@messi_messi10) on Mar 10, 2016 at 4:58am PST

"Rosario živi in diha nogomet. Tudi zato se Lionel pri nas tako dobro počuti," je dejala županja mesta, Monica Fein. "Mislim, da je Messi zelo vesel, da bodo njegovi nogometni prijatelji z vsega sveta zaradi poroke spoznali mesto, kjer je odraščal in ki ga ima tako zelo rad."

Messi naj bi kuharske mojstre prosil, naj pripravijo lokalne specialitete, kot so obara locro in sladice empanade. Na poroki bosta nastopila urugvajska popbenda Rombai in Marama, na plesu pa naj bi zapela tudi pevka Karina, žena argentinskega nogometaša Sergia Aguera. Za zdaj še ni znano, ali bo bodoča zakonca razveselila tudi kolumbijska diva Shakira.

Za varnost na poroki skrbi zasebno podjetje izraelskih specialcev, s katerim Messi sodeluje tudi na vseh zasebnih izletih, potovanjih, počitnicah. Messi in Roccuzzova sicer živita v Barceloni, a se redno vračata v Rosario, kjer sta se spoznala še kot otroka.