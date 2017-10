Na skrivaj sta se poročila

Michael Fassbender in Alicia Vikander sta se po treh letih zveze poročila. (Foto: AP)

40-letni igralec Michael Fassbender in 29-letna oskarjevka Alicia Vikander sta se na Ibizi, na zasebni slovesnosti, poročila. Novice par še ni uradno potrdil, a so fotografije, ki so jih uspeli ujeti paparaci, precej zgovorne - na njih je videti poročna prstana.

Mladoporočenca sta kar žarela od sreče, se objemala s prijatelji in bučno proslavljala ta najsrečnejši dan v življenju. Oba sta se nenehno smejala in ter si seveda izmenjevala nežnosti. Vse je očitno potekalo v zelo sproščenem vzdušju, temu primerne pa sta bili tudi njuni garderobi.

Že v začetku septembra so mediji poročali, da naj bi načrtovala poroko na Ibizi. "Gostom sta povedala samo, na kateri datum naj pridejo na Ibizo, nato pa jih bodo odpeljali v hotel. To bo zabava leta," je takrat dejal vir in kaže, da se ni zmotil.

Par je zelo znan po varovanju zasebnosti, o svojem odnosu govorita le redko, a se tudi ne skrivata, sama pojasnjujeta. "Dejstva, da sva par, nisva nikoli skrivala," je lani za revijo Porter povedala Alicia. Spoznala sta se leta 2014 na snemanju filma Luč sredi morja, v katerem sta igrala zakonca.