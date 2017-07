Na snemanju serije Živi mrtveci umrla ena oseba

John Bernecker je bil kaskader, ki je v priljubljeni ameriški seriji Živi mrtveci poskrbel za adrenalinske vragolije. Toda, ker nesreča nikoli ne počiva, se je zgodilo najhujše: med snemanjem novih delov je kaskader z balkona padel na betonska tla. Čeprav so ga zelo hitro odpeljali v bolnišnico, so bile poškodbe vseeno prehude. Po nekaj dnevih v komi, ko so ga pri življenju ohranjale le naprave, se je družina odločila, da ne želijo, da še naprej trpi in zato so ga odklopili z respiratornega aparata.

Televizijska mreža AMC je objavila iskreno sporočilo, ki so ga namenili njegovi družini, poleg tega so začasno ustavili tudi samo snemanje.

"Johnova družina je sporočila, da ga bodo odklopili z aparatov, ki ga ohranjajo pri življenju, njegove organe pa donirali. Izredno smo žalostni, da smo ga izgubili, v teh težkih časih mislimo na njegovo družino, prijatelje in sodelavce. Celotna produkcija je zlomljena. Hvaležni smo, da smo lahko sodelovali z Johnom, z ljubeznijo molimo za vse."