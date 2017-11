Kate Winslet nagrado zapečatila s poljubom igralke

A post shared by Grazia Russia Team (@graziaedit) on Nov 6, 2017 at 5:18am PST

Oskarjevka Kate Winslet se je na podelitvi nagrad Hollywood Film Award (HFA) igralskim kolegom zahvalila za vso strast in predanost, ki jo dajejo za svoj poklic. V svojem govoru med sprejemanjem nagrade za glavno vlogo v filmu Wonder Wheel se je Winsletova najprej poklonila Allison Janney, ki jo je tako zelo navdušila s stransko vlogo v filmu I, Tonya, za katero je Janneyjeva prav tako prejela nagrado HFA.

"Allison Janney je v tem prostoru. Allison, vem, da se v bistvu ne poznava, a vseeno bi nadvse rada bila ti ali te vsaj poljubila ali nekaj," je na odru dejala 42-letna oskarjevka, preden se je začela zahvaljevati za svojo nagrado, in predlagala: "Lahko bi se poljubili ali kaj … Morda."

57-letna Janneyjeva pa je, čeprav je bila presenečena nad tolikšnim poveličevanjem, urno pohitela na oder in osupnila Winsletovo. "Joj, zgodilo se bo. To pa je vznemirljiv trenutek!" se je razveselila Kate in se nemirno prestopala po odru, dokler je ni Janneyjeva povlekla k sebi in ji pritisnila poljubčka na usta.

Kate Winslet je, čeprav ji je spodneslo tla pod nogami, nato vendarle končala svoj govor, a ga je morala od vznemirjenja prebrati z listka. "Najlepša hvala, malo sem brez besed," je dejala Winsletova in se zahvalila soigralcem v filmu Wonder Wheel, ki ga je režiral Woody Allen. "Rada bi se poklonila soigralcem, Jim Belusshi, čudovita Juno Temple in Justin Timberlake, hvala za vso predanost in to, da ste brzdali svoj ego. Res ni časa, da bi se družil in imel velik ego, ko delaš z Woodyjem Allenom. Držati moraš skupaj in biti pripravljen, zato se resnično zahvaljujem tem igralcem, da so počeli natančno to in da sem se ob njih tudi jaz počutila, kot da vem, kaj počnem ..." je dejala

Allison Janney je na dogodku prejela nagrado HFA za stransko vlogo v filmu I, Tonya. "Zelo posebna je, ker je Steven Rogers to vlogo napisal posebej zame," je razkrila Janneyjeva, ki pravi, da navdih za vloge vedno črpa iz scenarija, iz zgodb, ki jih želijo povedati liki. Da je dobro napisana vloga vsaj pol poti do uspeha filma in do nagrade, pa bi se strinjala tudi Kate Winslet, ki se je na odru zahvalila režiserju in scenaristu filma Wonder Wheel Woodyju Allenu, da je napisal tako čudovit scenarij in ustvaril tako občudovanja vredne ženske like.