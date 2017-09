NAGRADNA IGRA: Podarjamo knjige Soy Luna!

Glavna junakinja serije Jaz sem Luna Luna Valente uživa življenje na kotalkah. Kot vsako dekle njene starosti živi s svojo družino, hodi v šolo in ima veliko prijateljev. Ima tudi službo kot natakarica v restavraciji s hitro hrano. Luna v prostem času kotalka ob morju in posluša glasbo prijatelja Simona. Življenje se ji spremeni, ko se mora z družino preseliti v Buenos Aires. Privaditi se bo morala na nove prijatelje in novo prestižno šolo.

Glavna junakinja serije Jaz sem Luna Luna Valente uživa življenje na kotalkah. Kot vsako dekle njene starosti živi s svojo družino, hodi v šolo in ima veliko prijateljev. Ima tudi službo kot natakarica v restavraciji s hitro hrano. Luna v prostem času kotalka ob morju in posluša glasbo prijatelja Simona. Življenje se ji spremeni, ko se mora z družino preseliti v Buenos Aires. Privaditi se bo morala na nove prijatelje in novo prestižno šolo.

Glavni igralci serije so Karol Sevilla (Luna Valente), Ruggero Pasquarelli (Matteo Balsano), Valentina Zenere (Ámbar Smith) in Michael Ronda (Simón Álvarez). Serija je na POP TV sinhronizirana, ker jo želimo približati mladim gledalcem.

