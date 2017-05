Najbogatejši hip hop glasbenik v 2017 je ...

1. mesto: Sean "Diddy" Combs (753 milijonov evrov) (Foto: AP)

Na prvem mestu najvežjih hip ho zaslužkarjev je letos raper in producent Sean "Diddy" Combs, ki ima pod palcem več kot 753 milijonov evrov, predvsem po zaslugi vodke Ciroc, tekile Deleon, vode Aquahydrate in delnic v TV mreži Revolt. Na drugem mestu je Shawn "Jay-Z" Carter, ki ima prek 744 milijonov evrov, predvsem po zaslugi investicije v glasbeno platformo Tidal, na tretjem mestu je Andre "Dr. Dre" Young (680 milijonov evrov), še vedno po zaslugi prodaje znamke slušalk Beats by Dre leta 2014, ko mu je Apple izplačal največji znesek kdaj koli kakemu glasbeniku, in sicer 3 milijarde ameriških dolarjev (več kot 2,75 milijarde evrov).





2. mesto: Shawn "Jay-Z" Carter (744 milijonov evrov) (Foto: AP)

Na četrtem mestu je Birdman, solastnik založbe Cash Money Records, za katero snemajo npr. Lil Wayne, Nicki Minaj in Drake. Slednji je na petem mestu z 82,7 milijonov evrov premoženja. Drake je bogastvo zaslužil z obsežno turnejo od Atlante do Amsterdama, ko je na noč zalužil tudi preko milijona, sicer pa ima tudi donosne pogodbe z Applom, Nike in Spriteom. Zanimiv je tudi podatek, da je star le 30 let, kar pomeni, da je dovolj mlad, da bi bil lahko sin katerega koli od prvih štirih z lestvice.