Najbolj seksi moški na svetu je - Blake Shelton!

Revija People vsako leto izbere najbolj seksi moškega na svetu. Lani je to postal Dwayne "The Rock" Johnson, leto pred njim David Beckham, letos pa je ta čast pripadla zvezdniku country glasbe in sodniku šova talentov The Voice, 41-letni Blake Shelton.

In kaj je bilo prvo, na kar je pomislil ob osvojitvi tega častnega naslova? "Da vam je moralo zmanjkati drugih kandidatov," se je pošalil. Dodal je, da je revija očitno kriterije iz izklesanih sanjskih lepotcev spustila zelo nizko – do nekoga, ki je samo "dokaj simetričen".

Nato pa je zasluge za to, da je vseeno sprejel naziv, pripisal svoji ljubezni Gwen Stefani, s katero sta par dve leti. "Rekla mi je, da bom vse življenje obžaloval, če ne sprejmem tega darila in živim v trenutku," je pojasnil.

Še najbolj pa ga zabava dejstvo, da se bo z nazivom lahko ponašal pred drugim sodnikom šova, pevcem Adamom Levinom, ki je bil po izboru revije najbolj seksi moški leta 2013. "Komaj čakam, da ga s tem zabijem. Kakor sem ponosen in počaščen, da ste me izbrali, je to v resnici edino, kar mi je pomembno," se je pošalil.

V istem šaljivem tonu je posnel tudi kratek video, v katerem je sporočil: "Hej, Adam. To sem jaz, najbolj seksi moški na svetu. Se spomniš, ko si to bil ti? To je bilo leta 2013 – zmedeno obdobje. Ljudje so bili obsedeni s harlem shakeom, Justinu Biberju so zaplenili opico in nekdo je dejansko mislil, da si ti seksi. Zdaj sem jaz ta, ki je seksi!"

In čeprav je osvojil tako laskav naslov, priznava, da je bil v otroštvu precej drugačen. "Ko se opišem kot otroka, mi na misel pride le ena beseda. In to je: debel," je dejal.

Zdaj skuša v formi ostati z vadbo in zdravo prehrano, kadar je to le mogoče, a ko je v domačem kraju, v Oklahomi, vsa disciplina odfrči skozi okno. In čeprav je šibek, kar se hrane tiče (svojo ljubezen do čipsa opisuje kot velik problem), pravi, da je njegov novi naziv nekaj, v čemer bo užival do konca življenja.

"To bom uporabil v vsakem pogovoru, tudi, ko bom obiskal zdravnika," se je pošalil. "Ko so Adamu govorili 'gospod Seksi', mu je bilo nerodno, ampak pri meni ne bo tako. Odvrnil bom: 'Prekleto prav imaš, da sem gospod Seksi! Celo življenje sem bil grd in če sem lahko eno leto seksi, bom to seveda sprejel'," je sklenil.

Ni kaj, res je, da je ena izmed najbolj seksi lastnosti tudi smisel za humor.