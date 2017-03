'Najin sin ni naprodaj'

Cheryl in Liam Payne s svetom ne bosta delila fotografij otroka, saj želita zaščititi njegovo zasebnost. (Foto: fameflynet.com)

33-letna Cheryl in 23-letni Liam Payne očitno nimata v načrtu, da bosta zaslužila z njunim novorojenim sinom. Zaljubljeni par, ki sina še ni poimenoval, je fotografijo ponosnega očeta, ki v naročju drži novorojenčka, nedavno delil s svetom. Rodil se je v londonski bolnišnici Chelsea and Westminster, Liam pa je bil navzoč pri porodu.



"Cheryl in Liam sta se odločila, da ne bosta delila družinskih fotografij z javnostjo, saj želita zaščititi zasebnost dojenčka. Ponujali so jima velike vsote na Otoku in v ZDA, a sta vse zavrnila, saj jima največ pomeni zasebnost, ko gre za njunega otroka," je njun prijatelj povedal za MailOnline.



Očitno bodo edine fortografije, ki jih bomo videli, zgolj tiste, ki jih bosta objavljala na družbenih omrežjih. Če bo res tako, pa bomo videli ...