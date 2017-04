Najlepša na svetu je Julia Roberts

Julia Roberts (Foto: AP)

Julia Roberts in Danny Moder (Foto: AP)

49-letna Julia Roberts, ki bo abrahama praznovala konec oktobra, je ob nazivu, da je najlepša ženska na svetu po izboru revije People, dejala: ''Izjemno sem počaščena.''

Hollywoodska igralka je naziv najlepše prvič prejela, ko je bila stara 23 let, leta 1991 oziroma eno leto preden je svetovno zaslovela zahvaljujoč vlogi v komediji Čedno dekle. Ta laskavi naziv pa je zanjo že peti po vrsti in hkrati tudi rekorden. Med drugim se je pošalila, da jo še posebej veseli dejstvo, da je zdaj v veliki prednosti pred prijateljem Georgeem Clooneyjem, ki je naslov najbolj seksi moškega na svetu osvojil dvakrat: "To bom vsekakor omenila v moji letošnji božični voščilnici Clooneyjevim.''

V intervjuju za revijo People je med drugim odkrito spregovorila tudi o svojem 14-letnem srečnem zakonu s snemalcem Dannyjem Moderjem in življenju z njunimi tremi otroki, 12-letnima dvojčkoma Hazel in Phinnaeusom ter 9-letnim Henryjem. Prepričana je, da najboljše šele pride. ''Mislim, da sem trenutno na vrhuncu.''