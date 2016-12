Najstarejša vnukinja britanske kraljice imela spontani splav

Zara in Mike Tindall (Foto: AP)

Zara in Mike Tindall sta 30. novembra sporočila, da sta v veselem pričakovanju drugega otroka. Otrok bi bil 18. v vrsti za britanski prestol in šesti pravnuk 90-letne kraljice Elizabete II.



"Zelo žalostno, Zara in Mike Tindall sta izgubila svojega otroka. V tem težkem času prosimo vse, da spoštujejo njuno zasebnost," je povedala tiskovna predstavnica, ki podrobnosti o okoliščinah izgube otroka ni razkrila, a razumeti je, zdravje Zare ni ogroženo.



Zara je aktivna športnica, saj je leta 2006 zmagala na svetovnem prvenstvu v konjeništvu, je pa tudi dobitnica srebrnega odličja na olimpijskih igrah v Londonu 2012. Za letošnje olimpijske igre v Riu se ni kvalificirala. Njen mož, 38-letni Mike, pa je bil včasih kapetan angleškega moštva v rugbiju.



Par se je poročil leta 2011 v Edinburgu, imata pa že triletno hčerko Mio. Čeprav je Tindallova 16. v vrsti za prestol, 35-letna hči princese Ane nima nobenega naziva in tudi ne nobenih kraljevskih dolžnosti.