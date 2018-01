Največja radost in blagoslov v mojem življenju – ljubim dojenje!

A post shared by heidipratt (@heidipratt) on Jan 26, 2018 at 4:11pm PST



Heidi Montag, poročena Pratt, ki se je z možem Spencerjem oktobra lani razveselila sina Gunnerja, se na Instagramu opisuje kot "ljubica Jezusa, žena, mama Gunnerja, igralka, pevka, ljubimka, raziskovalka, podjetnica, kuharica in ljubiteljica življenja".

31-letnica si je dolgo želela otroka, zdaj pa v materinstvu zelo uživa, še posebej, kot kaže, pa ji je všeč tudi v dojenje in povezava, ki jo je stkala s svojim sinom.

"Največja radost in blagoslov v mojem življenju. Moj angel me je popeljal v povsem novo in močno izkušnjo. Več ljubezni, kot sem si jo lahko predstavljala! Rada imam, podpiram in cenim ženske bolj kot kdaj koli prej. Vsak dan potrebuješ moč in srce. A te nagradi bolj, kot sem lahko sanjala. Bog je zares ženske naredil za izredne. Hvala, da si ujela ta mogočni trenutek, Ivette Ivens. Ljubim dojenje!" je Heidi zapisala ob estetsko fotografijo, na kateri sina doji v družbi številnih kužkov.

Se strinjate z njo ali menite, da je preveč pod vplivom brstečih hormonov?