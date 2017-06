Namigi za poletni potep po južni Nemčiji

Islandija © Europa-Park

Zabaviščni park Europa-Park v nemškem Rustu obiskovalce dnevno navdušuje z več kot 100 atrakcijami in predstavami v 15 različnih evropskih tematskih vaseh, v katerih je predstavljena značilna arhitektura, kulinarična ponudba in vegetacija posameznih držav. Najbolj priljubljen tematski park v počitniški deželi Nemčiji pa je tudi za letošnje poletje pripravil novo atrakcijo in sicer t.i. Voletarium, največje »leteče gledališče« v Evropi, v katerem se obiskovalci lahko podajo na polet do najlepših mest in znamenitosti stare celine, pred samim obiskom svetovne senzacije, pa se potopijo še v svet nemških letalskih pionirjev, znamenitih bratov Eulenstein.

Baročni dvorec Mainau © Mainau Gm, Foto: P. Allgaier

Le dobri dve uri vožnje od Europa-Parka pa se na Bodenskem jezeru nahaja znameniti otok cvetja Mainau . S svojo bogato floro otok velja za eno izmed najbolj priljubljenih izletniških točk v južni Nemčiji. Začaral vas bo z več kot milijon tulipani, trajnicami, rododendroni, dišečimi vrtnicami, barvitimi dalijami ter več kot 150 let starim arboretumom , kjer boste lahko občudovali mogočne sekvoje. Poleti palme in citrusi na otoku Mainau pričarajo pravo mediteransko atmosfero, za eksotično vzdušje preko celega leta pa skrbita hiša metuljev ter hiša palm. Na otoku se nahajata tudi dva arhitekturna bisera iz baročnega obdobja in sicer leta 1746 dokončan grad Deutschordensschloss ter grajska cerkev Sv. Marije.

Kolesarjenje © © Bodensee-Königssee Radweg

Bodensko jezero oz. bolj točno mestece Lindau pa je izhodišče tudi za kolesarsko pot Bodensko jezero-Königssee . 418-km dolga tura je odlična izbira za vse ljubitelje kolesarjenja, ki kraljevo alpsko pokrajino Nemčije želijo doživeti na aktiven način. Od Lindaua preko Nemške alpske ceste do Schönaua ob slikovitem jezeru Königssee – kolesarska pot vas bo popeljala vzdolž severnega obrobja Alp preko regij Allgäu/Bavarsko-Švabska ter Gornja Bavarska. Skupno boste prekolesarili kar 3.917 m višinske razlike, razgibana pokrajina pa bo na poti poskrbela za čudovite panorame ter kopico kulturnih znamenitosti južne Bavarske, ki vam bodo postrežene praktično na pladnju (npr. gradovi Ludvika II. Bavarskega, baročna cerkev Wieskirche ali pa znameniti pravljični grad Neuschwanstein).

allgäu resort © allgäu resort GmbH ©

Odgovorite na nagradno vprašanje do 31. julija 2017 in z nekaj sreče osvojite dve nočitvi za dve osebi z zajtrkom v čudovitem v Superior Hotel Allgäu Resort s štirimi zvezdicami, ki se nahaja v bavarskem Bad Grönenbachu v regiji Unterallgäu. Hotel goste pričakuje s 121 lepo opremljenimi hotelskimi sobami ter prijetno wellness oazo s savnami, masažno kadjo in 200 m2 velikim fitnes studiom. Gostom so v hotelu na voljo različni wellness tretmaji , prav tako pa v njem lahko obiščejo tudi kozmetični salon. Sprostite se v 16-metrskem notranjem bazenu, skočite v nov dan z jutranjo aqua-fit vadbo ali pa se v ležalnikih na hotelskem vrtu naužijte sončnih žarkov. Regija, ki velja za enega najbolj priljubljenih počitniških biserov v Nemčiji, je idealna izhodiščna točka za številne športne aktivnosti (pohodništvo, kolesarjenje ali golf). Po aktivno preživetem dnevu pa se lahko v večernih urah veselite razvajanj v hotelski restavraciji »Weitblick« ter osvežujočega koktajla v hotelskem baru. Ob lepem vremenu vas bodo postregli tudi v prijetnem pivskem vrtu ob ribniku.

