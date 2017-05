Naomi Campbell: Neprestano razmišljam o otrocih

Se bo Naomi Campbell na pragu petdesetih odločila za otroka? (Foto: AP)

Legendarna supermanekenka Naomi Campbell je v novem iskrenem intervjuju priznala, da ima veliko željo postati mama, a bi to rada postala pod svojimi pogoji in na povsem svoj način.



"Ves čas razmišljam, da bi imela otroke. Zdaj pa gre znanost v to smer, da to lahko storim kadar koli bi si zaželela," je 46-letnica izjavila za ES magazine.



Ko so jo povprašali, ali bi raje rada imela otroka sama, kot pa da bi posvojila, pa je odgovorila z "mogoče". Vseeno pa noče biti samohranilka. "Za otroka si želim očetovske figure, to se mi zdi pomembno," je še dodala.



Da ima manekenska gazela po svoje morda še vedno čas, da bi rodila po naravni poti, dokazuje tudi primer, da je Janet Jackson nedavno pri petdesetih rodila zdravega prvega otroka. Ob vrhunskem nadzoru in zdavniških uslugah, ki si jih lahko privoščijo zvezdniki, je to nedvomno mogoče. Se bo odločila? Bomo videli ...