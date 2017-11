FOTO: Naomi dokazala, da je kraljica med divami

85-letnega dedka je zanimala kakovost njegove sperme, zato je šel k svojemu zdravniku.

Doktor mu je dal stekleničko in rekel:

- Jutri zjutraj mi prinesite vzorec vaše sperme, da jo dam na analizo.

Zjutraj pride dedek v ordinacijo in zdravniku pomoli prazno stekleničko.

Zdravnik ga z rahlim nasmeškom vpraša, kaj se je zgodilo.

- Doktor, to je pa takole. Najprej sem poskušal z desno roko, pa mi ni uspelo, nato z levo roko, pa spet nič. Potem sem poklical ženo, naj mi pomaga. Trudila se je z desno roko, nato je poskušala še z levico, pa nič. Poskusila je z usti, z zobmi, brez zob ..... Nič ni pomagalo, nič se ni zgodilo. Poklical sem celo sosedo Ano, ker je mlada. Poskusila je z obema rokama, s stisnjenima kolenoma in tudi to ni pomagalo.

Doktor je bil zgrožen:

- Kaj, klicali ste celo sosedo?

Starček odgovori:

- Ja, zares, karkoli smo poskusili, pokrovčka nismo mogli odviti!