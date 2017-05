Nas: Ameriški problem rasizma je globlji od Trumpa

Nas se je za newyorško revijo Mass Appeal razpisal o rasnih predsodkih, s katerimi se soočajo Afroameričani. (Foto: AP)

43-letni reper Nas, rojen kot Nasir Jones, je bil v svojem odprtem pismu tudi precej oster do predsednika Trumpa, a je poudaril, da so težave še precej globlje kot pa trenutni kontroverzni voditelj ZDA.

"Vsi poznamo rasista, ki vlada. Ljudje lahko govorijo svoje sr**je. Komiki lahko delujejo rasistično. Ljudje gredo skozi svoje temne trenutke, a ko imaš pred samo odgovornost predsednika in tako nadaljuješ, potem pošlješ močno sporočilo ljudem izven tvoje skupine, da niso vredni piškavega oreha. Podobno sem se počutil v mlajših letih, ko je bil na prestolu Ronald Reagan. Moj glas takrat ni bil pomemben nikomur. Vseeno mi je bilo. Veste, kaj je drugače danes? Starejši sem, kar pomeni, da sem bolj odgovoren in spremljam, kaj se dogaja v moji domovini. Nimam časa za pritoževanje, čas imam za akcijo in vsakič, ko govorim, je to akcija," je razmišljujoče zapisal reper.