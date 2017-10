A post shared by Jessica Biel (@jessicabiel) on Jun 18, 2017 at 11:55am PDT

Eden izmed najbolj zabavnih hollywoodskih parov, Justin Timberlake in Jessica Biel, praznujeta pet obletnico poroke. Ob tem sta se na poseben, za njiju značilen način, na družbenih omrežjih poklonila drug drugemu.

36-letni pevec je objavil posnetek, kjer v studiu prepeva pesem Leona Russella A song for you, na katero sta prvič zaplesala skupaj, zraven pa pripisal: "Danes je zame poseben dan, ker sem pred petimi leti postal najsrečnejši človek na svetu, saj sem izmenjal poročne zaobljube s svojo najboljšo prijateljico."

A post shared by Justin Timberlake (@justintimberlake) on Oct 19, 2017 at 7:44pm PDT

"Moja čudovita Jess: naučila si me, kaj pomeni resnična ljubezen. Ne morem ubesediti, kaj mi pomeni teh pet let, zato poslušaj pesem, moja ljubezen se skriva v njej," je še zapisal. Oh, kako romantično!

Z objavo pa je tako tudi razkril, da se je vrnil v studio in da nastaja nova glasba, s katero bo razveselil oboževalce.

Seveda mu je Jessica takoj odgovorila, in zapisala: "Moje nežno srce je tvoje, zdaj in za vedno." Nato pa je delila še zabavni posnetek, ki sta ga z Justinom posnela med vožnjo v avtomobilu, in pripisala: "A nisem srečnica? Tudi če je na začetku skeptičen, se za mene vedno izdatno potrudi."