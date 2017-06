Navdušena abrahamovka Nicole z veseljem zagrizla v torto

Nicole Kidman je srečala abrahama. Kaj pravite, jih kaže? (Foto: AP)

Avstralska filmska zvezdnica Nicole Kidman je te dni še bolj v središču pozornosti kot po navadi, saj je 20. junija prestopila življenjski mejnik – praznovala je 50. rojstni dan. Čeprav se mnogi, sploh ženske, staranja pogosto bojijo in jim abraham pomeni prelomnico, ki se je ne veselijo, Nicole več kot uživa. Pred kratkim je jasno poudarila, da zdaj uživa bolj kot kdaj prej in da želi ženskam povedati, naj se staranja ne bojijo, saj s sabo prinaša mnogo užitkov. Poleg tega se zdi, da je 50-letnica v najbolj plodnem obdobju kariere, čeprav se pogosto zdi, da v Hollywoodu, ki časti mladost, ni prostora za starejše ženske. A Nicole dokazuje, da ni tako.

Kako je praznovala? Ker je njeno življenje zelo pestro in polno raznolikih dogodkov, je bilo zadnje, kar si je želela, velika bučna zabava. Že februarja je za revijo People povedala: "Že tako imam dovolj pozornosti, zato je zadnje, kar potrebujem, velika rojstnodnevna zabava. Prosim, prosim, želim si nekaj umirjenega. Ampak zagotovo mi specite torto!"

Slavljenka se je tako na svoj rojstni dan družila "s čudovitim možem in otroki", v ZDA je pripotovala tudi njena sestra.

Na Facebooku je najprej delila fotografijo prvega prizora, ki ga je videla zjutraj: ogromnega šopka rož in rojstnodnevnih balonov. "V to sem se zbudila. Nič me ne osrečuje bolj kot biti s svojo družino. Hvala vsem za vso ljubezen in rojstnodnevne želje. Vse vas imam rada," je zapisala.

Nato pa je delila še fotografijo torte. "Uau,kakšna torta," je pripisala.

Nanjo so se na družbenih omrežjih spomnile tudi dobre prijateljice. Njena najboljša prijateljica, prav tako avstralska igralka Naomi Watts, ji je prva voščila na Instagramu. "Vse najboljše tej čudoviti ženski. Osupljiva ženska, ki daje toliko ljubezni in duha," je zapisala 48-letnica. "Moja prijateljica, tako sem vesela, da sem v zadnjih treh desetletjih s tabo delila toliko neverjetnih izkušenj. Naj jih bo še veliko," je dodala.

A post shared by Naomi Watts (@naomiwatts) on Jun 20, 2017 at 5:18am PDT

Njena soigralka iz priljubljene serije Big Little Lies Reese Witherspoon pa je zapisala: "Vse najboljše želim moji dragi prijateljici, eni in edini Nicole Kidman. Upam, da boš imela čudovit dan. Rada te imam."

A post shared by Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) on Jun 20, 2017 at 9:32am PDT

Druga soigralka iz iste serije, Laura Dern, pa je zapisala: "Briljantni, drzni in lepi Nicole, vse najboljše!"