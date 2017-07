'Ne dobim vlog, ker imam prevelike prsi'

Emily Ratajkowski je prepričana, da so za njen igralski neuspeh krive prevelike prsi. (Foto: AP)

26-letna manekenka Emily Ratajkowski pravi, da pogosto ni dobila igralske vloge le zaradi tega, ker so njene prsi prevelike. To naj bi jo oviralo, da se njena igralska kariera (še) ni razvila tako, kot bi si želela.

Igralka – ki je na sceno prodrla kot ena izmed manekenk, ki so se zgoraj brez pojavile v spotu Blurred Lines Robina Thicka – meni, da gre za obliko spolne diskriminacije. "Dogaja se mi, da mi govorijo, da sem preveč seksi za vloge. Ljudje nočejo delati z mano, ker imam prevelike prsi," je dejala za avstralski Harper’s Bazaar.

"Kaj pa je narobe s prsmi? Lepa ženska stvar so, morali bi jih slaviti. Mislim, komu je mar? Čudovite so velike, čudovite so majhne. Zakaj bi to morala biti težava?," je dejala.

26-letnica je znana po tem, da se zelo rada razgali pred objektivi. (Foto: AP)

"Naša družba govori ženskam, da ne smemo biti na primer, seksi in samozavestne in imeti mnenje o politiki," je že pred časom zapisala v eseju za revijo Glamour. "To bi nam dalo preveliko moč. Namesto tega od nas zahteva, da branimo vse, kar počnemo, zaradi česar začnemo dvomiti vase, medtem ko moški počno, kar želijo, ne da bi jih glede tega kdo spraševal ali kaj zahteval od njih," je dodala.

A ne gre le za to, da moški omejujejo ženske, je pojasnila, ampak pogosto ženske napadajo druge ženske. "Samo pomislite, kolikokrat se slišale, da je ženska za drugo rekla, da nekaj počne samo za to, da bi dobila pozornost. To smo ponotranjile," je dejala in dodala, da je na srečo našla fanta, ki jo podpira kot feministko.

"Moj fant (Jeff Magid) je zelo samozavesten in ga je vzgojila mati, tako da resnično občuduje ženske in jih ima rad. Globoko jih spoštuje," je dejala.