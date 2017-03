Ne mara rdečih preprog, a ko se sprehodi po njih, so vse oči uprte vanjo

43-letna igralka Eva Mendes ni velika ljubiteljica rdečih preprog in pretirane pozornosti javnosti, zato se javnega dogodka ni udeležila že pol leta, čeprav je imela goro vabil. Njen partner, Ryan Gosling, je bil zaradi uspeha filma Dežela La La na njih redni gost. A mati dveh otrok se je kameram ves ta čas izogibala.

Zdaj se slovesnosti vendarle ni mogla izogniti, v rodnem Miamiju se namreč udeležila odprtja nove trgovine New York and Company. Zvezdnica namreč za to znamko oblikuje oblačila in je bila tudi obraz več njihovih kolekcij.

V zeleno-modri dolgi obleki se pozornosti ni mogla izogniti. Samozavestno se je nasmihala kameram in pokazala, da tudi po pol leta poziranje še vedno obvlada.

Zadnji dogodek, ki se ga je udeležila, je bil septembra, ko se je v New Yorku udeležila modne revije svoje lastne linije Eva Mendes X New York & Company.

Odkar je skoraj pred enim letom rodila drugo hči, se je večinoma izogibala javnosti. Ni se udeležila podelitev različnih prestižnih nagrad, za katere je bil nominiran Ryan ali njegov film (Ryan je za vlogo v Deželi La La prejel zlati globus, bil pa je tudi nominiran za oskarja).

Eva in Ryan sta par od leta 2011, imata pa dve hčerki, dveletno Esmeraldo Amado in skoraj enoletno Amado Lee.

Igralka pravi, da je raje doma s svojima deklicama, kot da bi se udeleževala hrupnih in pompoznih hollywoodskih dogodkov. "Ljudje tega ne vedo o meni, ampak jaz sem zelo rada doma. Raje kot da grem na rdečo preprogo sem doma z najinima deklicama," je povedala Eva.