Ne, ne vidite dvojno, to je 'klon' Kim Kardashian!

Paris Hilton se je preobrazila v Kim Kardashian, in to tako odlično, da svojim očem niso mogli verjeti niti zvesti oboževalci resničnostne zvezdnice. Paris Hilton je v svoji preobleki zajela kar nekaj kosov, ki jih je Kim že nosila v predhodnih objavah na Instagramu, modnemu videzu pa dodala tudi identično pričesko in se naličila kot Kim. Opazite razliko?

Paris:

Kim:

"Zelo zabavno je biti #kimklon," je zapisala Paris Hilton ob objavi fotografije, na kateri pozira kot kardashianovka. Ideja je nastala v sklopu promocije Jay-Z-jevih superg yeezy, pri kateri sodeluje Paris Hilton.

Bogata dedinja pa s fotografijo ni preslepila svojih oboževalcev, ki so pohvalili njen novi stajling, a ji svetovali naj raje ostane pri svojem občutku za modo: "Zelo si duhovita, ampak Paris, tvoj stil je unikaten, nihče ne premore toliko glamurja kot ti," se je glasila le ena od pohval.

Paris Hilton in Kim Kardashian imata sicer dolgo zgodovino, Kim je bila pred leti asistentka Hiltonove in prijateljstvo sta ohranili vse do danes, resničnostna zvezdnica bo tudi ena od gostij na poroki svetlolase dedinje. "Poznava se že od mladih nog, ko sva bili še deklici, vedno sva bili prijateljici," je pred leti povedala Paris, ki je Kim nedavno čestitala tudi na družbenem omrežju ob rojstvu njenega tretjega otroka, deklice Chicago West. "Čestitke ob novorojenki, Kim Kardashian! Zelo mi je všeč ime Chicago! Zelo fino je biti poimenovan po mestu," je še povedala Hiltonova iz lastnih izkušenj.

Paris:

Kim: