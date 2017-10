Ne očetova, mala Blue Ivy je izrezana podoba Beyonce

Petletna Blue Ivy je do zdaj veljala za "mini dvojnico" očeta Jay Z-ja. (Foto: AP)

Prevladuje prepričanje, da je mala Blue Ivy, hčerka najvplivnejšega para na svetu, Beyonce in Jay-Z-ja, izrezana podoba slavnega očeta. A je zdaj mama "Kraljice B" Tina Knowles Lawson z objavo otroške fotografije pop zvezdnice pokazala, da temu pravzaprav ni tako.

Na fotografiji iz otroštva, ki jo je delila Beyonceina mama, je pop zvezdnica videti kot Blue Ivy, čeprav je do zdaj veljala za očetovo mini dvojnico. "Če Beyonce na tej fotografiji ni videti kot Blue!," je zapisala.

Petletna Blue Ivy je junja dobila bratca in sestrico, Rumi in Sira. Bosta tudi dvojčka tako zelo podobna kar obema?

A Blue in Beyonce nista edini slavni dvojnici.

Le dan prej je glasbenik John Legend objavil izjemno prikupno otroško fotografijo, s katero ni pokazal le, da je bil izjemno prikupen, temveč tudi, da mu je njegova 17 mesečna hči Luna, ki jo ima z manekenko Chrissy Teigen, že kar neverjetno podobna.

John v zelo mladih letih:

In Luna:

Seveda pa ne smemo pozabiti na druge dvojnice med slavnimi, kot so Cindy Crawford in hčerka Kaia, Reese Witherspoon in hčerka Ava, ter Lori Loughlin in hčerka Olivia Jade. So zvezdniki odkrili gumb za kopiranje?

Cindy Crawford in Kaia (Foto: AP)

Lori Loughlin in hčerka Olivia Jade (Foto: AP)