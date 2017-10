Igralka Winona Ryder se je znova povzpela med največje zvezdnike. (Foto: AP)

V osemdesetih in devetdesetih letih je bila Winona Ryder ena večjih zvezdnic. Frajerska lepotica z velikimi očmi, ki je igrala v ikonskih filmih, kot so Heathers, Beetlejuice in Kruta resničnost, pa je ob prelomu tisočletja nekoliko zabredla v kontroverznost. Leta 2001 so jo namreč aretirali zaradi kraje v trgovini, v njeni torbici pa so našli pomirjevala, za katera ni imela recepta. Ujeli so jo z ukradenimi oblačili in okraski za lase v vrednosti več tisoč evrov. Povzročila je prav poseben moment v popkulturi, saj je sprožila šaljiv slogan "Osvobodite Winono" (Free Winona).

Po tem incidentu se je umaknila očesu javnosti. Sicer je še igrala v filmih, a manj odmevnih, razen majhne vloge, ki jo je imela v Črnem labodu leta 2010.

Leta 2016 pa se je zanjo vse spremenilo – z vlogo v seriji Stranger Things je njena prašna kariera znova vzcvetela. In s "ponovnim rojstvom" v filmski industriji je spet začutila vročico slave, ki je sicer zanjo vedno bila dvorezen meč.

Sama sicer pravi, da je pozornost javnosti, ki jo je deležna, ogromna in da si ne prestavlja, kako se počutijo pravi zvezdniki. (Foto: AP)

45-letna igralka, ki se pripravlja na drugo sezono izjemno priljubljene serije, je za revijo Marie Claire odkrito spregovorila o obuditvi kariere in ponovni veliki pozornosti, ki je je deležna. "Neobvladljivo je. Ne predstavljam si, kako se počutijo zares slavni ljudje."

Spregovorila pa je tudi o prvem valu slave, ki ga je doživela konec osemdesetih. Upala je, da bo zaradi bloge v Beetlejuiceu v šoli postala priljubljena, a so jo namesto tega le še bolj zbadali. "Klicali so me 'čarovnica'," je povedala.

O premoru od filmske kariere je dejala: "Vzela sem si nekaj časa. Preživljala sem težko obdobje."

Zdaj se je zares vrnila v velikem slogu. Kritiki in oboževalci hvalijo njeno prepričljivo igro v seriji, s soigralci so v začetku leta osvojili tudi prestižno nadrado SAG (Screen Actors Guild), prihodnje leto pa bo ob Keaneju Reevesu zaigrala v filmu Destination Wedding.