Britanska igralka Emma Watson je pred dnevi pozirala za naslovnico slavne revije Vanity Fair in se predstavila v najdrznejši podobi do zdaj, s čemer je simbolično sporočila, da res ni več majhna deklica, temveč odrasla prava ženska. A ker je 26-letnica izrazita zagovornica ženskih pravic in feministka, so jo mnogi obtožili dvoličnosti, saj da naj bi z razgaljeno fotografijo izkazovala ravno nasprotno od vsega, kar drugače govori.

V intervjuju za agencijo Reuters je Emma povedala, da jo je takšen odziv povsem presenetil.

Uporabniki družbenih omrežjih so jo kritizirali, napadli so jo celo v spletnih medijih in jo označili za hinavko.

"Govorili so, da ne morem biti feministka in imeti prsi. A bistvo feminizma je ravno to – da imajo ženske izbiro. Feminizem ni palica, s katero tepeš druge ženske. Njegovo bistvo je svoboda. Osvoboditev. Enakopravnost. Resnično ne razumem, kaj imajo s tem moje prsi," je pojasnila presenečena igralka.

Že v začetku leta je za revijo EntertainmentWeekly govorila o mnogih napačnih razmevanjih feminizma, ki je v svojem bistvu zavzemanje za enakopravnost spolov. "Ne gre za to, da so dekleta boljša kot fantje, ali fantje boljši od deklet. Gre za to, da si vsi zaslužimo iste možnosti," je pojasnila.