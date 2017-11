Ne razvaja je, zadostuje ji restavracija s palačinkami

Komur je znan izraz "sugar daddy", najbrž ve, kaj pomeni, saj gre za izraz, ko starejši moški mlado žensko ujame na denar in jo potem "sponzorira" pri njenih željah. No, to zagotovo ni prekaljeni igralec Sean Penn, ki je bil v preteklosti poročen z Madonno in Robin Wright, zdaj pa že kakšno leto hodi s 25-letno Leilo George, ki je torej od njega več kot dvakrat mlajša.

Par so paparaci ujeli, da je obiskal verigo s palačinkami IHOP, ki ponuja obroke po nekaj evrov, kar očitno pomeni, da sta že dala skozi drage večerje v luksuznih restavracijah in pač normalno živita življenje.

Mlada igralka ima sicer dober pedigre, saj je hčerka igralca Vincenta D'Onofria (Full Metal Jacket, serija Zakon in red) in igralke Grete Scacchi, poznane po filmih Igralec, Emma, Presumed Innocent.

Zanimivo je, da je Penn enakih leti kot Scacchijeva, njen nekdanji mož D'Onofrio pa je od njega leto starejši. Leilina filmska kariera je šele na začetku, saj je nedavno zaigrala v televizijskem filmu Mother, May I Sleep with Danger? ob Jamesu Francu in Tori Spelling, drugo leto pa jo bomo lahko gledali v treh novih filmih, in sicer The Kid, The Long Home in Mortal Engines.