Ne skrivata se več

46-letni igralec Ewan McGregor in 32-letna soigralka Mary Elizabeth Winstead svoje romance ne skrivata več, ponosno sta se sprehodila z roko v roki in jo oznanila svetu.

Prvič so ju skupaj opazili prejšnji mesec. Igralec sicer uradno še ni spregovoril o razhodu z 51-letno Eve Mavrakis, s katero sta bila poročena 22 let in imata štiri hčerke (21-letno Claro, 16-letnega Jamyana, 16-letno Esther in šestletno Anouk), razšla pa naj bi se maja.

Isto čas je Winsteadova naznanila ločitev od režiserja Rileyja Stearnsa, s katerim je bila poročena sedem let.

Igralka se je zasedbi serije Fargo, v kateri sta se očitno z Ewanom zelo zbližala, pridružila v tretji sezoni. Po poročanju medijev naj bi Eve vse skupaj precej težko prenašala, saj je nekoč moževo novo ljubezen povabila celo domov. Lani decembra, ko je postalo znano, da se bo pridružila igralski ekipi serije, jo je povabila na večerjo na njihov družinski dom v Los Angelesu. "Mary jih je obiskala doma in spoznala Evo in otroke. Zdelo se je logično, da spona Ewana in njegovo družino," je povedal vir.