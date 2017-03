Ne, to ni Madonna, temveč hči Michaela Jacksona

Hči pokojnega kralja popa Michaela Jacksona, Paris Jackson, ima pri 18 letih že svojo kariero. Manekenka in igralka je v Franciji posnela osupljive fotografije za aprilsko izdajo revije Harper's Bazaar.

Bila je videti kot kopija Madonne iz osemdesetih let, kar je precej pomenljivo v luči nedavnega razkritja, da je pevka z Michaelom imela kratko romanco - trajala je le kakšen teden, i to devet let pred Parisinim rojstvom.

A post shared by etalk (@etalkctv) on Mar 15, 2017 at 11:00am PDT

Ne le Madonni, poklonila se je tudi svojemu dragemu očetu, saj je nosila bele nogavice in črne mokasine, kar je bil Jacksonov zaščitni znak. 18-letnica je že pred časom povedala, da je njen navdih v 99-odstotno predstavlja njen oče. "Ves moj navdih prihaja od njega, ker je vedno bil moj svet. On je moje korenine," je dejala in dodala, da je pri njem najbolj občudovala njegovo moč. "Bil je najmočnejša oseba, ki jih poznam, in vedno je vse skušal početi s kar največ ljubezni in prijaznosti, kot je mogoče," je dejala.

A post shared by KOKOTV Nigeria (@kokotv_nigeria) on Mar 15, 2017 at 10:34am PDT

"Vedno želijo vsi govoriti o moje očetu, in to me spravlja v žalost," je dodala.

Spregovorila je tudi o odraščanju.

"Ko sem bila otrok, sem bila ves čas z očetom in dvema bratoma. Bila sem očetova ljubljenka, ker sem bila edino dekle. Bila sem princesa, popolna v očkovih očeh," je dejala.

Paris je edina hči glasbene ikone, ki je leta 2009 umrl star 50 let, takrat je bila stara le 11 let. Njo in brata, 20-letnega Princa in 15-letnega Blanketa je Michael v javnosti zavzeto ščitil, pogosto je njihove obraze zakrival s tančicami.

Prvih 12 let je bila Paris šolana doma, niti se ni družila z nikomer drugim razen bratoma in drugimi odraslimi. "Zato nisem imela družabnih veščin. Morala sem se prisiliti, da se jih hitro naučim. Zadnji šest let se učim, kako komunicirati," je pojasnila.

Želi počastiti očetovo zapuščino, a hkrati tudi vzpostaviti svojo identiteto v Hollywoodu. "Vem, da je veliko ljudi, ki bi bili zelo srečni, če bi bili na mojem mestu, zato želim to svoje izhodišče uporabiti za pomembne stvari. Imam nekaj zamisli. Imam jih veliko, pravzaprav, a še vedno skušam ugotoviti, kako jih speljati na pravi način. Mislim, imam 18 let. Ne morem še imeti vsega izdelanega, a imam načrt," pravi.

18-letna Paris Jackson je imela precej nenavadno otroštvo in težavno mladost. (Foto: FameFly)

Da je bilo njeno življenje nenavadno in težko, je zelo milo rečeno. V osmih letih po očetovi smrti je večkrat skušala narediti samomor, pri 15. letih je zato poiskala strokovno pomoč. Samo sebe je proglasila za "čudnega otroka" in pojasnila, da si je vedno želela početi svojo stvar, ker zelo uživa v neodvisnosti.

A ko ji je to uspelo in je vendarle prišla v stik z resničnim svetom, je bila šokirana. "Ne, ker je zunanji svet seksističen, ampak ker sovraži ženske, je rasističen in krut. Bilo je peklensko strašljivo. In še vedno je," je povedala.

Krutost je tudi sama dobro izkusila, namreč več let je bila tarča zlobnih napadov. A zdaj odločno ignorira tiste, ki jo sovražijo. "Še vedno so dnevi, ko se nočem ukvarjati z vsemi sovražno nastrojenimi komentatorji. Takrat si rečem, da ne bom šla na splet. To so dnevi, ko sem preprosto preveč občutljiva," je pojasnila, in dodala: "Oni razmišljajo o tebi – kako je to slaba stvar? Saj ni pomembno, ali o tebi govorijo dobre ali slabe stvari. Toliko razmišljajo o tebi, da o tem pišejo. Preprosto ne sme ti biti mar. Včasih mi je bilo. Nato pa se zaveš, da nikoli ne bodo vsi zadovoljni s tem, kar počneš. Če sam nisi zadovoljen s tem, kar počneš to težava. Če pa si srečen, zakaj bi se sekiral?," je zrelo zaključila 18-letnica.