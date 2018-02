'Ne vem več, kako je videti resničen obraz. Ljudje Instagrama, prosim nehajte'

Chrissy Teigen želi z zabavnimi objavami razbiti trend objavljanja popolnih selfijev. (Foto: Profimedia)

32-letna Chrissy Teigen ima misijo: družbena omrežja očistiti popolnosti. Zvezdnica, ki je zaradi svojega smisla za humor in zabavnih objav pravi hit na družbenih omrežjih, je objavila razgaljeno fotografijo – a povsem v svojem stilu.

Manenenka, ki s možem Johnom Legendom pričakuje drugega otroka, na zabavni fotografiji pozira gola med pripravljanjem solate. Z emotikoni solate tudi zakriva intimne predele. "Prosim, ne norčujte se iz moje postave, močna in ponosna ženska sem, ki dela solato in je naravna in skuša živeti svoje življenje," je šaljivo pripisala.

John in Chrissy tokrat pričakujeta fantka. (Foto: Profimedia)

Manekenka, ki je pred kratkim naznanila, da tokrat po hčerkici Luni pričakuje fantka, svoje nosečniške obline rada kaže tudi na zabavnih fotografijah.

A vedno svojega telesa ni tako sprejemala. Pred časom je povedala, da je zaradi nezadovoljstva nad telesom in žalosti, ker nima popolne postave, jokala na moževih ramenih. "Jokala sem, ker sem čutila, da nikoli ne bom imela popolnega telesa. Zdaj imajo vsi veliko zadnjico in obline in ozek pas, jaz pa ne," je dejala.

"Ljubosumna sem, tudi jaz si želim takšno telo, ampak si tudi želim, da bi sprejemala svoje telo," je dodala.

Da bi premagala te občutke nezadostnosti in pritiska biti popoln, skuša objavljati slike, kjer ni brezhibno naličena in oblečena, da bi svet izvedel, kako je videti v resnici, saj želi biti dober zgled svoji hčerkici.

"Zato ne objavljam veliko naličenih selfijev, ker se mi zdi, da nihče več ne ve, kako izgleda resničen obraz, in me ubija, da moramo svoj obraz čisto zabrisati, da bi dobili všečke," je dejala.

"Danes so vsi videti kot oljna slika. Ne vem več, kako je videti koža. Make up ljudje Instagrama, prosim nehajte! (Razen, če gre za mene.) Samo hecam se. (Razcepljena sem.) Mogoče se samo malo umirite. Zavedajte se: lepi ste, ne primerjajte se z drugimi," je še tvitnila po objavi zabavne fotografije.