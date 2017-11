Kako Gwyneth uspeva z dvema moškima?

A post shared by Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) on Nov 26, 2017 at 12:59pm PST

Gwyneth Paltrow uspešno združuje novo in staro oziroma dva moška v svojem življenju, eden je njen bodoči mož Brad Falchuk, drugi oče njenih otrok Chris Martin, vsi trije skupaj pa, tako pravi igralka, sestavljajo moderno družino.

Pred nekaj dnevi je v javnost prišla novica, da se je 45-letna igralka zaročila z večletnim partnerjem, producentom Bradom Falchukom, s katerim naj bi bila v resnici zaročena že eno leto, a sta zavezo skrivala pred očmi javnosti. Zdaj pa je oskarjevka ponosno pokazala, da se kljub novemu moškemu v svojem življenju še vedno super razume z nekdanjim možem, rockerjem Chrisom Martinom, s katerim je bila poročena 11 let. Z njim ima tudi dva otroka, 13-letno Apple in dve leti mlajšega Mosesa.

In kako Gwyneth uspeva uskladiti igralsko kariero, življenje "lifestyle" gurujke in mame? Tako da ima na voljo kar dve varuški, v vzgojo otrok so namreč vpeti vsi trije. "Sodobna družina," je oskarjevka označila fotografijo z nedeljskega bruncha z dvema očetoma, na katerem ni manjkalo smeha in zabave.

"Nenehno moraš iti dalje," je igralka nedavno ključ do uspeha v življenju in izpostavila, da se ni vredno zatikati pri malenkostih, kar je preživeto, moraš spustiti. "Opustiti moraš stare ideje, stare zamere. Na prvo mesto moraš postaviti otroke, kar mislim, da je ljudem jasno, a se jim potem prav pri tej postavki pogosto zatakne."

Gwyneth pa vedno pazi, da ob tem poskrbi tudi, da sta oba otroka deležna enako ljubezni. "Vse, kar počnem v življenju, delam za to deklico in njenega bratca," je zapisala ob objavi fotografije s hčerko Apple, ki ji je na las podobna. Jabolko res ni padlo daleč od drevesa!