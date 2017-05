Liam Neeson prišel po brezplačni obrok

64-letni hollywoodski zvezdnik Liam Neeson je pokazal, da misli resno, saj se je oglasil v kanadski prodajalni s sendviči potem, ko je izvedel, da tam napišejo na tablo pred stavbo "Liam Neeson eats here for free" (Liam Neeson pri nas obeduje brezplačno). Kot je poročal TMZ, se je igralec tam oglasil osebno in na presenečenje vseh prisotnih zahteval brezplačni obrok.



"Kje je moj brezplačni sendvič?" naj bi vprašal zvezdnik, čeprav dejansko ni imel časa, da bi tam tudi v resnici jedel. Si je pa zato prijazno vzel čas in se fotografiral z nekaj zaposlenimi, ki so fotografije tako delili na Twitterju in si tako na simpatičen način naredili dobro reklamo. "Sveta nebesa, delovalo je! #LiamNeeson," so ponosno tvitnili poleg fotografije.



Neeson je poznan po filmih kot so Schindlerjev seznam (1993), Vojna zvezd: Epizoda I (1999), Batman: Na začetku (2005), v novejšem času pa po uspešni trilogiji Ugrabljena (Taken). Lani je zaigral v Scorsesejevem filmu Molk, trenutno snema film Hard Powder, v prihodnje pa bo stopil tudi v čevlje detektiva Philipa Marlowa.