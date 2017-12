Nekatere ženske že obsedene z videzom Meghan Markle

Ženske si želijo, da bi 'sijale' tako kot Meghan. (Foto: AP)

Meghan Markle je priznana igralka, humanitarka in aktivistka, zagovornica pravic žensk, zavzema pa se za enakost med spoloma in rasno enakopravnost, poleg tega je čedalje večja modna ikona ter zaročenka britanskega princa Harryja. Zato nikakor ni nenavadno, da jo želijo nekatere ženske oponašati. Večinoma le po izboru garderobe, toda nekatere gredo še dlje.

"Začelo se je nekako pred šestimi meseci, ko sem dobil vprašanje, ali lahko stranki naredim takšen nos, ki ga ima Meghan," je medijem dejal priznani plastični kirurg iz New Yorka. Neki drug kirurg je tudi prikimal, da si ženske želijo biti kot slavna igralka. "S strankami razpravljam o uporabi botoksa, ki bi zmanjšal gubice, ter o vsadkih, ki bi jim poudarile ličnice, govora je tudi o preoblikovanju nosu, ki bi bil videti podoben igralkinemu nosu." Dodal je tudi, da si ženske želijo iskric, jih izžareva igralka: "Da so ženske videti iskrive in sijoče, kot je Meghan, se zatekajo k podobni kozmetiki, ki jo uporablja igralka, poleg tega uporabljamo kožna polnila, da dobimo pravo obliko obraza."

Da je veliko zanimanja za igralko, je pritrdil tudi slavni newyorški lastnik frizerskega studia, Adel Atelier, ki je dejal, da je čedalje več strank, ki si želi imeti enako barvo las kot Harryjeva zaročenka.