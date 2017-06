Nekdanja asistentka opisala, kako jo je Cosby omamil in posilil

Cosby v sojenju zaradi spolnega nadlegovanja ne namerava pričati. (Foto: AP)

79-letnemu Billu Cosbyju, nekoč najbolj priljubljenemu ameriškemu televizijskemu očetu, so pričeli soditi v primeru spolnega nadlegovanja Andree Constand. Proti njemu je najprej pričala nekanja asistentka agencije William Morris, Kelly Johnson, poznana tudi kot Kacey, ki ga tudi obtožuje spolnega napada. Hlipajoče se je spomnila, da jo je Cosby povabil na kosilo in čeprav je mislila, da jo je povabil v hotel na Bel Airu, se je izkazalo, da jo je povabil v svoj bungalov.

Dejala je, da ji je vrata odprl v kopalnem plašču in copatih. Ponujal naj bi ji vino, a mu je dejala, da "ni kaj prida pivka", on pa naj bi ji prigovarjal, da "naj se sprosti", nato je odprl pest in v rokah držal belo tabletko. Povedala je, da jo je najprej zadržala pod jezikom, da bi jo kasneje izpljunila, a jo je odkril in jo prisilil, da jo je pogoltnila. Kot je opisala, se je nato počutila, kot da bi bila "pod vodo" in je izgubila zavest, nato pa se je znašla na postelji s povzdignjeno obleko, razkritimi prsmi, za njo pa je ležal Cosby in brundal. Spomnila se je tudi, da ji je dal v roko kremo in ji ukazal, da naj se dotika njegovega penisa.

V primeru Constandove je tožilka Kristen Feden opisala večer, ko jo je Cosby povabil na svoj dom, da bi se pogovorila o njeni karieri in je iz kopalnice prinesel tri modre tabletke, ki naj bi bile po njegovem zeliščne, zato jih je vzela. To naj bi po besedah Fedenove povzročilo "popolno kontrolo nad njenim telesom", Cosby pa naj bi vzel njeno mlahavo roko in z njo masturbiral. Govoril je tudi o "iluziji" prijaznega doktorja Huxtabla, kot ga je poznala cela Amerika, in o "senci" njegove prave narave. Cosby naj bi se po telefonu sicer opravičil materi Constandove, ob neki priložnosti pa ga je celo posnela. Prepričeval jo je, da je "edina stvar, ki je hujša od spolnega napada, da te tega po krivem obsodijo" in da to "lahko uniči človeka, njegovo življenje in prihodnost". Obramba je v Cosbyjev zagovor povedala, da je Constandova od leta 2005 že trikrat spremenila svojo zgodbo, saj naj bi se po eni od verzij napad zgodil celo v javni restavraciji.

Cosby je na sodišče prišel v družbi Keshie Knight Pulliam, njegove televizijske hčerke. (Foto: AP)

Cosbyja, ki je praktično slep, je v dvorano pospremil njegov zagovornik Andrew Wyatt in njegova nekdanja soigralka Keshia Knight Pulliam, ki je igrala Rudy Huxtable. Cosby, ki ga obtožujejo, da je spolno napadel več kot 60 žensk, ni dajal vtisa človeka, ki bi bil pod pritiskom. Njegove žene Camille ni bilo na sodišču, ko ga je nekdo vprašal, pa se je samo nasmehnil. V sojenju sicer nima namena pričati.

Sojenje v primeru Constandove, ki naj bi jo omamil in posili na njegovem domu leta 2004, se je tako pričelo več kot desetletje kasneje od domnevnega dejanja. Njegovi odvetniki, ki zavračajo obtožnico o spolnem napadu, sicer trdijo, da je šlo za konsenzualni odnos.