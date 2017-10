Nekdanja 'mačkica': Vse smo bile zlorabljene!

Kaya Jones je sodelovanje s Pussycat Dolls označila za prostitucijo, da so morale seksati s komer koli je bilo zapovedano in da so one pele in bile slavne, drugi pa so pobrali denar. (Foto: AP)

33-letna pevka Kaya Jones je nedavno, v luči razkritja spolnih zlorab hollywoodskega producenta Harveyja Weinsteina, v seriji tvitov razložila, kako se je počutila v skupini Pussycat Dolls. "Moja resnica. Nisem bila v dekliški skupini. Bila sem v krogu prostitucije. Oh in slučajno smo pele in bile slavne. Vsi, ki so si nas lastili, pa so pobrali denar," je zapisala Jonesova.

"Kako slabo je bilo? So se spraševali mnogi, dovolj slabo, da sem odkorakala stran od svojih sanj in 13-milijonske pogodbe. Vedele smo, da bomo št. 1. Če si del ekipe, moraš biti timski igralec. Kar pomeni, da spiš, s komer koli rečejo. Če tega ne počneš, pa nimajo nobenega vzvoda proti tebi," je nadaljevala.

Pussycat Dolls so prodale preko 53 milijonov plošč. (Foto: Reuters)

Pussycat Dolls so bile ena od najbolje prodajanih dekliških skupin vseh časov, saj so prodale 53 milijonov plošč po vsem svetu, preden so razpadle leta 2010. Jonesova je bila članica med letoma 2003 in 2005, vodila pa jih je koreografinja Robin Antin, delovale pa so po okriljem založbe Interscope Geffen A&M Records.

Ustanoviteljica Antinova je Kayine obtožbe označila za "odvratne in smešne laži" in da najbrž "išče svojih 15 minut slave". Antinova je tudi zatrdila, da Jonesova nikoli ni bila uradna članica zasedbe, temveč zgolj ena od kandidatk, ki pa ji ni uspelo.