Nekdanja zvezdnica porno filmov 10 mesecev po porodu: To sem zdaj jaz!

"Bila sem nenaklonjena tej objavi, ker sem zelo negotova glede mojega trebuha. Mislim, da je večina mam, razen na videz nedosegljivih in noro popolnih modelov z Instagrama, ki dobesedno izgledajo kot lepotice znamke Victoria's Secret le nekaj dni po rojstvu. Bog jih blagoslovi. Sem deset mesecev po porodu in nikjer blizu tam, kjer hočem biti. Nič nisem telovadila, niti nisem hotela. A to so moje nove norme, moja čudovita dojenčica, ki me ima rada. Vem, da bom nekoč spet dobila nazaj svojo vitkost, a tudi če ne. Rada bi povedala, da zdaj vidim stvari skozi oči številnih žensk in sem bolj vpletena v pleme mamic. Toliko žensk se počuti, da niso dovolj dobre, če niso telesno kmalu nazaj v prejšnjem stanju. Tu sem, da vam vsem povem, da ste čudovite, ker ste naredile nekaj čudežnega ... dale ste življenje," je nekdanja pornozvzednica, 43-letna Jenna Jameson, razmišljala na Instagramu.

Jenna, ki je konec leta 2016 zaradi izraelskega partnerja Liorja Bittona sprejela ortodoksno judovsko vero, hčerko Batel Lu sicer še vedno doji, občasno nosi lasuljo, najbolj spremenjena pa je v obraz, kjer so vidne posledice številnih lepotnih operacij. Iz razmerja s Titom Ortizem ima 8-letna dvojčka, ki sta ju poimenovala Jesse in Journey, Ortiz pa ima nad njima polno skrbništvo.